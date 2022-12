Yina Calderón reveló cuántas CIRUGÍAS se ha hecho y dejó a todos sorprendidos

La controversial Yina Calderón estuvo en el programa ‘Acá entre nos’ donde dijo toda la verdad de sus cirugías plásticas y por qué ha decidido someterse a tantos procedimientos estéticos.

“Yo tengo 17 cirugías de las que he hablado sin tapujos. Sin embargo, he entrado al quirófano 25 veces para distintos tratamientos”, aseguró Calderón.

Yina afirmó que se arrepiente de haberse inyectado biopolímeros en sus glúteos, pues tuvo consecuencias nefastas en su cuerpo.

“Yo utilizaba cucos de espuma…entonces me puse la cola sin saber que la “vitamina c” que me inyectaron para agradar el glúteo era en realidad biopolímeros y he ingresado al quirófano varias veces producto de este veneno”, recalcó.

También manifestó que la cirugía que más le gustó fue una prótesis de mentón.

Sin embargo, está de acuerdo con las cirugías estéticas y aconseja a las mujeres que tienen las posibilidades de hacérselas que lo hagan con personal médico profesional.

“Si usted tiene la plata y el cómo pues hágaselas. Las que no se la hacen es porque no tienen la plata”, finalizó.

