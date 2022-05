Yina Calderón reveló que tuvo un novio 'prepago'

La normalidad de la creadora de contenido para redes sociales Yina Calderón , es vivir en boca de todos. Si esto no ocurre, ella busca la manera de hacer que las cosas sucedan para lograrlo, y eso fue justamente lo que pasó esta vez cuando en sus historias de Instagram tocó el tema de las diferentes relaciones amorosas que ha tenido.

Como todos lo sabemos, Yina es una mujer que no suele tener filtro a la hora de hablar, y esta ocasión no fue la excepción; la empresaria dijo que sus dos primeros dos novios no eran malas personas sin embargo las relaciones habían llegado a su fin porque simplemente las cosas no se habían dado. No obstante sus declaraciones empezaron a ponerse un tanto densas cuando se refirió al tercero, de quien no quiso revelar su identidad, pero si su profesión.

Publicidad

Aunque en un 'live' que hizo hace un tiempo en Instagram, ya había insinuado un poco a lo que se dedicaba su ex pareja, esta vez Yina fue mucho más explicita y reveló que su novio de esa época se había vuelto prepago.

“El tercer novio que yo tenía, no voy a decir su nombre porque ni siquiera me interesa decirlo, el tiempo que estuvo conmigo el tipo se portó bien. Yo de pronto tomaba demasiado, teníamos muchas discusiones. Hasta ahí yo no tenía ningún resentimiento con él, pero luego se volvió prepago y yo creo que todos ustedes lo han visto en cuatro en todas las páginas (refiriéndose aquellas con contenido para adultos). Entonces, para mí está muerto”.

Publicidad



Cabe resaltar que en dicha ocasión del 'live', Calderón había confesado que entre ellos todo fluía bien hasta que empezó a notar una serie de comportamientos que a ella le parecieron extraños en el hombre.

“Él inició a tener comportamientos como mostrar su cuerpo, venderse en páginas y ahí dije: ‘Este no es el hombre que yo tenía a mi lado, que yo conocí’. Para mí en este momento es un chico que puedes necesitar cuando tienes ganas de c… y yo se lo dije” expresó Yina Calderón quien al parecer se sintió muy desilusionada al saber la verdad sobre la profesión de su expareja.