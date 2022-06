"Yo duermo con el enemigo": Dani Duke le reclama a La Liendra por foto en la que parece embarazada

Por medio de las redes sociales , Dani Duke se despachó con su pareja La Liendra , por una foto que él publicó en su cuenta personal de Instagram en la que a ella se le ve un poco de barriga.

Debido a esto, varios internautas comenzaron a insinuar que la influencer estaba en embarazo, sin embargo, ella lo desmintió hace poco por medio de un video que compartió en su red social.

Allí se puede ver que la pareja está en una cama y Dani le dice a La Liendra: "A estas alturas mi novio me dice que si me pone filtros cuando me graba, cuando ya me sacó como un marrano en sus fotos, cuando la gente me llama a preguntar felicitaciones estas en embarazo por una foto que usted montó".

En ese momento el creador de contenidos la interrumpe y le dice: "Se acabaron tus mentiras, la novia está en embarazo, diga la verdad".

A lo que Dani Duke se sigue defendiendo de los falsos rumores: "Entonces no puedo respirar, en ese momento de esa foto yo respiré. De todas las fotos lindas hermosas que teníamos usted decidió poner esa, en la que yo salgo con panza".

Para finalizar, la joven dijo: "Definitivamente, yo duermo con el enemigo. Me voy a vengar Mauricio, voy a subir una foto bien fea suya, espere y verá, espere y verá que la gente me está diciendo embarazada".

Lo único cierto es que al parecer solo fue una mala pose de Dani Duke y ella no estaría en embarazo.

La filmación fue rescata por la cuenta de Rechismes y allí varios internautas han opinado sobre la pareja: "Foto bien feo? Cualquiera que tenga por ahí 🙄", "Porq se Ahoga dice Daniela 😂", "Lo mismo decía Luisa w y vea", "Viven en mundo de fantasía que si sale una foto sin retoques sin maquillaje se angustian de que dira la gente 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️"y muchos comentarios más.