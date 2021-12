Zach Morris se aburrió de Colombia y se fue a vivir a Argentina

El estadounidense Zach Morris se volvió un youtuber muy conocido en Colombia debido al contenido que publicaba constantemente en su canal de YouTube exaltando la cultura de nuestro país.

Al mostrar su gran aprecio por Colombia, los ciudadanos los adoptaron como nacional y le tomaron cariño.

Cuando Zach Morris recibió la nacionalidad colombiana indicó que era uno de los días más felices de su vida ya que disfrutaba mucho estar en el país y vivir su cultura todos los días.

Sin embargo el youtuber dejó a más de un seguidor sin palabras, cuando anunció por medio de sus redes sociales a finales de este 2021 que se iba a ir del país.

En una entrevista con el medio Clarín de Argentina, el influencer aseguró que se cansó de Colombia y que lo que quiere es vivir nuevas experiencias en otros países, es por este motivo que Zach Morris se va a ir a vivir a Argentina.

“Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina Argentina que es tan distinta. De México a Perú, con sus variaciones, las culturas son parecidas. Y luego llegas a Argentina y ya se nota en el hablar, el vos, los gestos que son únicos, la comida y el estilo de vida”, concluyó en su charla.