Angustiante relato: hombre intentó asesinar a su expareja, quemó su casa y secuestró a su hija

La Policía Nacional confirmó este miércoles la captura de un hombre que secuestró a una niña de 10 años en Córdoba, luego de agredir a su madre y quemar su casa. En el operativo del Gaula, la menor fue rescatada, esto, tras un mes de la denuncia de su mamá.

La mujer contó, en diálogo con Noticias Caracol, el aterrador momento que vivió cuando el sujeto, quien es su expareja sentimental, llegó a su casa e intentó asesinarla. Relató que el secuestrador también golpeó a la pequeña.

“Mi expareja, con quien yo vivía, me agredió físicamente, me golpeó la cabeza, me cortó con una navaja en el brazo y en la pierna. Quemó todo lo que había en mi casa, todo lo que tenía. Golpeó a mi hija, le partió un diente”, agrega en su desgarrador relato.

“El compañero sentimental habría intentado asesinarla, esto, en el sector conocido como el Pañuelo, Córdoba, y se lleva a la menor de 10 años”, añadió el coronel Gustavo Camargo, subdirector del Gaula de la Policía.

Según detalló el coronel Camargo, el hombre le exigía a la mujer $900.000 para liberar a su hija; pero, en realidad, quería organizar un encuentro para poder matarla, según reveló el alto oficial.

Vea el angustiante relato: