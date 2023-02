Extraña muerte de una bebé en jardín infantil de Suba

Un lamentable hecho se presentó en la tarde del lunes 13 de febrero en la localidad de Suba donde se reportó la muerte de una bebé de cuatro meses dentro de un jardín infantil.

Lo que se ha conocido es que en la mañana del lunes los papás de la niña la llevaron al jardín llamado Mi Mundo Artístico, de la localidad de Suba, sin que la menor de edad presentara alguna afectación de salud, según indican familiares de la niña.

Horas después la niña fue sacada del lugar en un carro y trasladada al centro médico Cafam, ubicado en la misma localidad, y donde finalmente los médicos confirmaron la muerte de la bebé.

Los progenitores de la niña fueron llamados para darles la desgarradora noticia en la que, según dicen, la profesora encargada les contó que a la bebé la acostaron a tomar una siesta después de comer y que minutos más tarde se percataron de que estaba inconsciente.

“Le pregunté que cuánto tiempo había pasado desde que se dieron cuenta de que no reaccionaba. Me decía que no había pasado mucho tiempo. Que en ese momento estaban diciéndole: ‘Vicky, Vicky, reacciona’, pero la niña no reaccionaba”, narró el papá en diálogo con El Tiempo.

Asimismo, al ser consultadas las directivas del Jardín donde ocurrieron los hechos, el rector encargado, identificado como José Guerrero, dijo que la profesora que estaba a cargo de la niña ya dio su versión al CTI de la Fiscalía que investiga el caso.

"Ella dice que la niña estaba bien, la recostó y en un momento la vio como malita. Ahí nosotros activamos nuestros protocolos y la trasladamos de aquí a la unidad de urgencias de Cafam; duramos dos minutos en llegar”, relató el rector encargado.

Hasta el momento se desconoce qué provocó la muerte de la bebé de escasos cuatro meses de nacida y en medio de su dolor los padres de la pequeña piden que se investigue cómo su niña terminó muerta si en la mañana, cuando la llevaron al jardín, estaba bien.

Entre tanto las autoridades iniciaron una investigación en la que vincularon al proceso al jardín infantil Mi Mundo Artístico y a la profesora que estaba a cargo de la menor de edad para determinar cómo ocurrió la muerte y si posiblemente hubo algún tipo de negligencia.

El cuerpito de la bebé fue trasladado a Medicina Legal y se espera que pronto el resultado pueda dar claridad de qué fue lo que le pasó a la pequeña Vicky.

