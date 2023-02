Video: cadáver cayó de un carro del CTI en plena vía pública de Bogotá

En la tarde de este 14 de febrero, un inusual hecho dejó con los 'pelos de punta' a los residentes y transeúntes de la localidad de Suba, luego de que se cayera el cuerpo de una persona sin vida desde un carro del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales se ve el momento exacto en el que la bandeja, usada para el traslado del cadáver, permanece en plena vía pública.

Así mismo, quedan captados los funcionarios del CTI que tras percatarse del accidente se devuelven por el cuerpo sin vida; el carro ya había avanzado algunos metros, por lo que tuvieron que arrastrar la bandeja, aparentemente, por el peso.

La situación causó conmoción no solo en los residentes del sector, sino también en transeúntes, conductores de carros y de motos que transitaban por el lugar. El hombre que grabó el video no podía del asombro.

"Qué gono$@... ese man cómo va a hacer eso", se escucha decir en el video aficionado. Según manifestaba, "olía a muerto".

A pesar del asombro no solo en la localidad de Suba, sino en redes sociales, la institución no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos; sin embargo, una fuente de la Fiscalía consultada por El Tiempo, habría informado que la situación fue accidental y que el cadáver no tuvo daños.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que se presentan este tipo de sucesos, pues en 2021 se registró la caída de un cuerpo sin vida, también desde un carro del CTI, pero en el barrio Los Molinos, en el sur de Bogotá.

#BOGOTÁ. Barrio San Andrés, loc. de Suba; vehículo del CTI llevaba un cadáver y se les cayó en mitad de la vía.



😵‍💫 pic.twitter.com/YlQNsQFNnh — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 14, 2023

