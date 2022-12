Niña murió tras caerle encima una imagen religiosa de mármol en Barranquilla

Una niña que estaba jugando en un parque de Barranquilla murió luego de que una imagen religiosa de mármol le cayera encima. Su padre intentó salvarla, pero el peso de la estatua fue demasiado para que la pequeña pudiese soportarlo.

Según informó NotiCentro , la menor salió junto a su madre a una tienda y en el parque ocurrió la desgracia. El cuerpo de la niña quedó tendido ante la mirada angustiosa de quienes estaban allí.

Publicidad



“Escucho los gritos de los vecinos que le había pasado algo a una niña. Yo me asomo y veo a mi esposa desesperada. Llego al sitio y había una imagen de mármol creo que es, encima de mi hija“, dijo Euro Primera, padre de la niña, entrevistado por el noticiero.

Aunque el padre intentó con todas sus fuerzas levantar la imagen no lo logró, necesitó de la ayuda de varias personas.

“Pesaba unos 150 kilos porque no pude. Los vecinos me ayudaron, me colaboraron. Saco a mi hija debajo de la imagen. Le brindo los primeros auxilios, le limpio un charco de sangre arriba de la oreja. En el hueco lo que tenía era masa encefálica. Fue una muerte instantánea“, narró el padre.

“Ella me agarró con la manito, me apretó los dos dedos y se estiró. Cuando le vi el hueco con la masa encefálica yo me imaginé. Está muerta mi hija. Desesperante y doloroso, pero hay que aceptar la realidad. No le deseo esto a nadie mi amigo”, agregó.

Publicidad

Esta tragedia se suma a otra que esta familia venezolana tuvo hace cinco años, la pérdida de otro hijo que murió ahogado en una piscina.