Un hombre atropelló y mató con su camioneta a dos ladrones en Argentina

Un hombre atropelló y asesinó a dos ladrones que minutos antes le habían robado una mochila con una gran suma de dinero en Argentina . Tras lo sucedido, el hombre se entregó a las autoridades.

El hecho se presentó en el barrio Fisherton, oeste de Rosario, cuando los delincuentes amenazaron con arma de fuego al hombre y le quitaron una gran cantidad de dinero. Tras lo sucedido, la víctima enojada comenzó a perseguir a los ladrones que se movilizaban en moto y luego los embistió.

El vehículo terminó impactando contra un árbol provocando que uno de los ladrones, identificado como Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años, falleciera en el acto, mientras que el otro delincuente Luciano Escudero, de 29 años, quedó tendido en el suelo y posterior fue trasladado al hospital de la zona.

El conductor podría ser condenado por exceso de legítima defensa. Por su parte, el fiscal de Homicidios del lugar, Patricio Saldutti explicó que las autoridades están esperando el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el relató de los hechos de varios testigos para aclarar mejor la situación y así sentenciar o no al hombre.

“El hecho del robo habría ocurrido en Amuchastegui al 7900 que, en principio, sería un domicilio familiar de esta persona, a 600 metros (de la escena del homicidio). Debajo de la camioneta se secuestró una mochila que tenía unos 2 mil dólares y 2 mil pesos argentinos”, dijo el funcionario.

“El conductor de la camioneta chocó y del mismo miedo se fue y dejó la mochila con la plata tirada”, enfatizó un testigo del caso.

Mientras que otra residente del barrio aseveró lo contrario: “Tengo entendido por los vecinos que los delincuentes estaban merodeando la zona permanentemente. Incluso, a mí también me han corrido en moto y me parece que eso fue lo que trajo estas consecuencias, porque nos cansamos. A mí me han perseguido con pistolas”.

Por ahora, el conductor de la camioneta se encuentra detenido mientras que se aclara el hecho, en dado caso de que no sea como el afirmo, será imputado por doble homicidio simple. Asimismo, la justicia deberá considerar si hubo emoción violenta o exceso de legítima defensa.