La mejor ilustración del porqué amas y ODIAS la canción ‘DESPACITO’

Es un hecho, la canción ‘Despacito’ de Luis Fonsi llegó hasta la ‘patagonia’. Es tanto su éxito que se ubicó como la número uno en la lista Billboard, uno de los conteos más importantes de música y a la que, hace 20 años, no se coronaba una canción en español.



Pero, así como muchos la aman, es igual el odio que otros le tienen y así lo demostró un grupo de tres amigos italianos que expresaron su opinión acerca de dicha canción. Sin embargo, el video no terminó como pensábamos, al contario confirmó el efecto de ‘Despacito’ en la gente, así no les guste.





Los actores que protagonizan la escena son Fabio Balsamo, Ciro Priello y Gianluca Fru, comediantes del canal The Jackal en Youtube y hasta el momento tienen más de 600.000 visualizaciones. Han causado furor pues son muchos los que se sienten identificados. ¿Qué tal tú?