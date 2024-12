Lo que decían los chats en caso de joven que fue a entrevista de trabajo y terminó sin vida

El caso de Catalina Leyva, una joven de 24 años que soñaba con construir un mejor futuro, tiene conmovida a la ciudadanía en Bogotá. La joven, descrita por sus familiares como una persona ejemplar, fue hallada sin vida hace un mes en el barrio El Perdomo, en Ciudad Bolívar.

Catalina había acudido a una entrevista de trabajo, pero la jornada terminó en una tragedia que aún no encuentra respuesta. La joven quien estaba por culminar su carrera de diseño gráfico, y ya había estudiado otras dos carreras, había decidido emprender también con un negocio de donas para apoyar sus estudios.

El 6 de noviembre su novio Andrés Cárdenas la acompañó hasta el lugar donde supuestamente se realizaría la entrevista. Según los testimonios recopilados, Catalina le pidió que regresara por ella una hora más tarde.

Al volver al lugar, Andrés no logró ubicarla. Ante la preocupación, decidió alertar a la familia de la joven, quienes le sugirieron presentar una denuncia en el CAI más cercano. Recordaron que compartían su ubicación mediante una aplicación móvil, lo que facilitó el seguimiento de su celular.

La búsqueda condujo a un potrero en la parte alta de Ciudad Bolívar, donde encontraron el cuerpo sin vida de Catalina. Según los informes, el CTI de la Fiscalía acudió al lugar para realizar el levantamiento y trasladar el cuerpo a Medicina Legal. Posteriormente, el informe de necropsia reveló que la joven fue víctima de abuso íntimo y murió por estrangulamiento.

La joven de 24 años que fue hallada sin vida en el Perdomo, sur de Bogotá, fue identificada como Catalina Leyva /Foto: captura de pantalla CityNoticias

Los chats de Catalina Leyva que permitieron su hallazgo

El caso tomó un nuevo giro tras la revisión de los mensajes de WhatsApp de Catalina. En las conversaciones quedó registrada la oferta de empleo que había recibido para un trabajo relacionado con diseño gráfico, su área de estudio.

El padre de la joven reveló que los chats que tienen son de una excompañera de trabajo que se hace llamar Ceci Ariza "y esta a través del chat le menciona a otra persona que se llama Carolina Correa que es supuestamente la que va a realizar la entrevista" .

Hayamos el computador de ella tenía el WhatsApp web abierto y miramos que tenía toda la conversación con quienes se iba encontrar ese día Padre de Catalina Leyva

Según el padre de la joven esas pruebas fueron entregadas a la fiscalía 372 de Unidad de Vida, pero, según él, hasta el momento las autoridades no han actuado "no han hecho nada en absoluto que por qué no han asignado un perito para que abra el computador y comencemos la investigación" , afirmó.

Por último reclamaron que lo único que desean es que se haga justicia en el caso de su hija "saber quién fue el responsable y por qué. Catalina no merecía un final tan cruel" , expresó su padre, quien también recordó el último mensaje de su hija enviado a las 9:30 a.m., cuando se dirigía a la entrevista.

La familia de Catalina pide a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el caso y evitar que otras personas sufran un destino similar.

