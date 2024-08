Mamá de Los Patojos: hijo de Yenny rompe en llanto pidiendo que lo acompañen a recibirla

La familia de Yeni Ariza, reconocida como la madre de ‘Los Patojos’,un grupo familiar famoso por sus videos sobre la vida en el campo colombiano, atraviesa un dolor profundo y muchas preguntas sin respuesta tras el fallecimiento de Yeni. La mujer, de 45 años, fue encontrada sin vida en su hogar, ubicado en la vereda Arciniegas, finca La Palma, en Jesús María, Santander, y las circunstancias de su muerte han generado una gran incertidumbre.

El hallazgo del cuerpo de Yeni fue realizado por su padre, quien la encontró en su vivienda sin signos vitales. Este suceso dejó en shock a su familia y a la comunidad que los sigue en redes sociales, donde compartían sus experiencias sobre la vida rural en Colombia. Pese a que las autoridades locales han realizado las primeras investigaciones, la familia Ariza se siente desconcertada, ya que existen vacíos en la explicación de lo ocurrido.

Uno de los hijos de Yeni expresó su angustia a través de las redes sociales, diciendo: “Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá. Me acaban de llamar a decirme que murió, pero no sabemos cómo ni por qué. Ayer estábamos grabando como siempre y hoy ya no está”.

Las autoridades del CTI de la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos y encontraron un cuaderno en el que, aparentemente, Yeni había dejado un mensaje de despedida dirigido a su familia, pidiendo perdón. Según el reporte oficial, en la inspección del cuerpo no se encontraron signos de violencia, lo que ha dado pie a varias hipótesis sobre la causa de su muerte.

En un video reciente, uno de los hijos de Yeni, visiblemente afectado, pidió a sus seguidores que los acompañen en el recibimiento del cuerpo de su madre en el municipio de Jesús María, Santander. “Esto parece una pesadilla”, dijo entre lágrimas. “Mi mamá se fue con tantos sueños por cumplir, como grabar con los montañeros, tener una casa propia y vernos triunfar. Si ustedes tienen a sus mamás, cuídenlas, valoren a sus padres”.

El impacto de la pérdida de Yeni no se ha limitado a su familia. Los seguidores de ‘Los Patojos’ también han mostrado su tristeza y solidaridad en este difícil momento. En las redes sociales, uno de sus hijos hizo un llamado a la comunidad: “La partida de nuestra madre no puede quedar impune; les pedimos que nos ayuden, investiguen y oren por ella”. Con estas palabras, la familia exige justicia y claridad en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de Yeni.

‘Los Patojos’ habían logrado ganar popularidad gracias a sus videos que reflejaban la vida en el campo y las tradiciones de las familias campesinas en Colombia. Miles de personas seguían sus contenidos en Instagram, YouTube y Facebook, donde compartían su día a día, sus alegrías y sus desafíos.

