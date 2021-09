Más casos de inseguridad: se robaron hasta los tapabocas; encapuchados asaltaron empresa de textiles

Quince ladrones desplegaron toda su capacidad delictiva para entrar a una bodega de textiles en Bogotá, apagar los sistemas de seguridad y subir en dos camiones la mercancía que estaba avaluada en más de 80 millones de pesos.

Aunque se desvivieron todo el día para vaciar la empresa y empacar televisores, camisetas, computadores y bicicletas, sólo alcanzaron a llevarse 100.000 tapabocas de los 600.000 que estaban recién fabricados.

"Ellos se querían llevar todo, ya tenían en un camión las máquinas de coser listas, las máquinas de tapabocas también, las bolsas con tapabocas, los escritorios, camisetas, televisores, computadores, pero se llevaron lo que más les importó que creo que eran los tapabocas, porque eran voluminosos y llenaron el camión rápido", dijo Ana Flores, propietaria de la empresa.

"Lo que pasó es que ellos entraron y por cosas de Dios no pudieron bajar el portón, ahí es donde avisan a la Policía y salen huyendo con un sólo camión. Lo que yo me pregunto es que, si las autoridades ya sabían que en semanas anteriores en el sector robaron también a una empresa de zapatos, por qué no hicieron nada para evitar que esto volviera a pasar, pero además veo irresponsabilidad de las empresas privadas que se les paga para que vigilen", añadió Flores.

Los propietarios de esta empresa de textiles solicitaron a la Policía de Bogotá reforzar la seguridad en las zonas industriales y comerciales para evitar más afectaciones a las familias empresarias que aún no se recuperan de las pérdidas que dejó la pandemia.