Muere obrero de 32 años en Armenia porque se le cayó una pared encima

Carlos Andrés Montoya Ríos, era un hombre de 32 años que trabajaba como obrero. Este martes 21 de junio, su jornada laboral transcurría con normalidad, cuando de repente una pared se le cayó encima, mientras él se encargaba de remover unos escombros.

El impacto lo recibió en su cabeza, sin embargo, cabe resaltar que cuando el hombre fue rescatado aún seguía con vida.

Al lugar de los hechos llegaron los bomberos y trabajadores de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, quienes de inmediato le brindaron al hombre primeros auxilios, buscando salvarle la vida. Sin embargo todos los esfuerzos fueron en vano pues el servicio de ambulancia que solicitaban no llegó pese a que fueron los mismos bomberos quienes la pidieron señalando que se trataba de un caso de urgencia.

El hecho ocurrió en Armenia, donde el sargento del cuerpo de bomberos de la ciudad, Manuel José Román Contento, se refirió a lo sucedido y dijo: “En el barrio Granada, exactamente en la Carrera 23a con calle séptima, se presentó un incidente con una persona que se encontraba trabajando en una vivienda que están modificando y se le cayó una pared encima, la cual lo dejó gravemente lesionado”.

Así mismo agregó: "Esta persona falleció llegando al hospital, estaba muy delicado. Lamentablemente no se consiguió una ambulancia en la ciudad para un caso de estos. Gracias a la Cruz Roja pudimos hacer el traslado, a pesar que no era lo correcto, pero lastimosamente los esfuerzos no fueron suficientes”.

Algunos habitantes de la zona aseguran que el hombre era extranjero, sin embargo ese dato hasta el momento no ha logrado confirmarse.