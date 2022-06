"No me arrepiento": Profesor golpeó a un alumno en plena clase por hacerle bullying a otro compañero

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que se ve que un profesor golpea a un alumno con su correa, ya que este le estaba haciendo bullying a otro compañero de clase.

Los hechos sucedieron en el colegio San Felipe, ubicado e en Piura, en Perú .

Los alumnos del salón quedaron asombrados con la escena, por ese motivo sacaron sus celulares y comenzaron a grabar todo lo que estaba sucediendo. Las imágenes generaron miles de reacciones en redes sociales, sin embargo, el docente fue apoyado por los padres de familia y no será despedido de la institución.

Aunque la situación ocurrió la semana pasada, recientemente salió a la luz pública. Según se dice, el profesor Daniel Mendiola se cansó de que algunos estudiantes molestaran a otro y después de hacerles varias advertencias y ver que el agredido no se defendía, decidió tomar la decisión de ponerle punto final a la situación.

Bullying /Foto: ContextoTucuman.com

Mendiola apareció en sus redes sociales y allí se refirió al tema un tiempo antes de saber que no lo iban a despedir de su cargo: "Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada".

Después de conocer que las directivas del colegio no lo sacaran del colegio, dijo: "Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores. Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación".