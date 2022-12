Murió la cantante del dúo pop sueco Roxette, Marie Fredriksson

La cantante principal del dúo pop sueco Roxette, Marie Fredriksson, que alcanzó la fama mundial en la década de 1990 con éxitos como "It must have been love" ("Debe haber sido amor"), murió a los 61 años, después de una larga lucha contra el cáncer, informó su representante el martes.

A Fredriksson se le diagnosticó un tumor cerebral grave en 2002, pero comenzó a recuperarse y volvió a grabar en 2010.

Seis años más tarde, sus médicos le aconsejaron dejar de viajar y descansar.

"Con gran tristeza anunciamos que Marie Fredriksson, de Roxette, falleció en la mañana del 9 de diciembre, después de una larga batalla de 17 años contra un cáncer", precisó Dimberg Jernberg Management en un comunicado.

Roxette, formada en 1986 por Fredrkisson y el guitarrista Per Gessle, vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y sus éxitos incluyeron "Listen to your heart" ("Escucha tu corazón") o "It must have been love", que cobró fama mundial por estar en la banda sonora de la película "Pretty Woman", protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

"Eras una música excepcional, una maestra de la voz, una artista increíble. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos", dijo Gessle después de su muerte.