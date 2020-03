A través de su cuenta en Instagram, Piter Albeiro confirmó la muerte de su papá.

De acuerdo con el comediante, falleció por un cáncer. Debido a las restricciones del coronavirus no pudieron “despedirlo unidos en familia”.

En la publicación, además de sus emotivas palabras, puso una foto en la que sale junto a él abrazándolo.

“Ayer murió mi papá de un cáncer. No pudimos despedirlo unidos en familia, no pudimos abrazarnos y decirnos que estamos juntos. A veces la vida es cruel, los planes de Dios no siempre son nuestros planes, pero hoy desde la distancia sufro, lloro, y oro porque no les pase a ustedes”, escribió.

En los comentarios, seguidores y famosos como Claudia Bahamón manifestaron su dolor y apoyo.