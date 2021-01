¿Qué te depara el 2021, según tu signo? Estas son las predicciones para este año

Este 2021 es un año de cambios trascendentales para el mundo y para los signos del zodiaco, según famosos astrólogos y videntes. Aquí te traemos las predicciones que hacen Mhoni Vidente y el astrólogo Alfonso León.

Ambos coinciden en que será un año de muchos movimientos importantes en el ámbito político y social para el mundo y que los signos deben estar preparados.

ARIES

Alfonso León señala que en el 2020 la palabra clave será fuerza, por eso este signo debe comprometerse. El color del año es el rojo que promete oportunidades de crecimiento y desarrollo. Los Aries tendrán una sensación de optimismo, serán más ambiciosos y arriesgados frente a los cambios. No obstante, habrán desafíos en el camino que deben usarse como escalones al éxito.

Dinero: el gobernante será el planeta Marte dará una gran energía para arrancar con el pie derecho el año. La vida profesional está en un cambio de 180 grados. Deben adaptarse a los cambios laborales y mantener compromiso con los propósitos. Será un nuevo tiempo de muchas pruebas y este signo debe prepararse para no desistir.

Amor: con la llegada de la primavera y el planeta de Venus ayudará a reafirmarte con relaciones estables. Recomienda expresarse con la pareja y dejar que las cosas fluyan. Los solteros podrán atraer a su media naranja y socios potenciales. Deben cuidarse de triángulos amorosos.

Salud: Aries debe tener energía de agradecimiento con el cuerpo, vigilar dolencias menores, ser moderados con los hábitos alimenticios.

Según Mhoni Vidente Aries estará regido por el sol todo el 2021 trayéndole suerte en cuestiones económicas, cambio de casa y en lo amoroso. No obstante, debe cuidarse de problemas en cuestiones hormonales, presión alta y vicios con el alcohol o cigarrillo. Los días mágicos serán el 2,3,4,5,6,7 14,21,25 y 30 de cada mes. El número más cabalístico será el 07.

Según la vidente, será protegido por los seres queridos que ya se fueron y será un buen año para que el signo Aries se reinvente. También se habla de ser embarazo y matrimonio.

"Son líderes totales y están progresando constantemente, pero son muy infieles porque su elemento es el fuego y su temperamento es sexual. Pero este año es decidido para tener una pareja estable en los signos de Capricornio, Acuario o Leo", recalcó la vidente.

TAURO

Alfonso León afirma que la palabra cósmica para este signo será 'cambio' y el color del año será el verde. Si eres Tauro, Urano te visitará todo el 2021 generando cambios radicales en tu forma de pensar, sentir y actuar. Vivirás un tiempo de renovación en lo económico y finalizando el año habrá eclipse de luna llena en Tauro (19 de noviembre) que supone una oportunidad para el balance interno. El año les pide establecer prioridades en la vida correctamente y las ambiciones tomarán alas.

Es posible que te abras a un cambio contundente de ciudad o de país, pero debes mantenerse enfocado y fortalecer la moral interior. Serás bendecido con mucha energía para conquistar áreas inexploradas en tu profesión.

Dinero: Entre abril y mayo será un año para un desempeño promedio en la vida profesional, no habrán grandes éxitos ni fracasos. Habrá un atmósfera estable alrededor de tu hogar prevalecerá también entre tus compañeros de trabajo, pero no te puedes dormir en los laureles.

Amor: El 2021 promete bondad en tu vida amorosa y el matrimonio. Venus te visitará entre abril y mayo fortaleciendo el vínculo emocional con la pareja y si estás en búsqueda de tener hijos, la fertilidad estará al máximo. Pueden haber problemas ocasionales en tu matrimonio.

Salud: Tendrás un año de bondad y bienestar general en la salud. Sin embargo, no puedes descuidarte con la comida y se aconseja desintoxicar el cuerpo.

Mhoni Vidente señala que este será un año de retos para Tauro, pero no pueden quedarse estancados y deben ver por su propio bienestar personal. Es un signo bueno para hacer dinero y este año lo logrará. Tiene que controlar su temperamento y debe ser más humilde. Sus días mágicos van a ser el 3,5, 7, 10,14,15,20, 22, 25 y 30 de cada mes. El número mágico será el 09.

"El toro es muy calenturiento, muy apasionado. Está un ratito aquí y un ratito allá y no quiere estar quieto. Es de tener muchos amores, pero no es infiel. Pero este año ya necesitas un poquito más de estabilidad con los signos de Piscis, Virgo o Libra", recalcó.

GEMINIS

Según Alfonso León la señal cósmica para este signo será 'fluír' y su color será el azul. Entre mayo y junio habrá un tiempo de fluidez, reflexión, análisis y nuevas comunicaciones positivas. Si eres Géminis a mediados del 2021 deberás tener paciencia para tomar decisiones en situaciones definitivas. Será un año de sorpresas y oportunidades, pues algunas ideas verán la luz del día. Estarás espiritualmente más elevado y conectado con lo místico. Será un buen año para volver a lo básico y deshacerte de personas tóxicas.

Dinero: en la parte profesional verán una situación estable y todo ese aprendizaje que te dejó la pandemia o tensiones va a reinventarlos en los procesos de negocios para empezar de cero. Se abrirán nuevas áreas de responsabilidades y trabajo. Aquellos que quieran cambiar de trabajo pueden usar este período a su favor. Deben cuidar la boca.

Amor: Entre mayo y junio los romances y pasiones pasarán por una prueba y un filtro contundente en sus vida. Los solteros estarán perdidos con su alma gemela, el amor tocará a la puerta.

Salud: Deben disfrutar de un año de descanso, de rejuvenecer, elegir un deporte que les guste. También mantener valores morales y sociales.

Mhoni Vidente señala que el planeta regente será la Luna será un año complicado de volverse a enamorar o recuperar la confianza, pero deben romper con esa racha negativa. Lo más compatible es Aries, Libra y Sagitario. Días mágicos serán el 1, 3, 10, 13, 22, 24 y 29 de cada mes. Deben cuidarse del cuello y el cerebro. El número mágico es el 05

"Va a ser un año de viajes y junto con la Luna vas a viajar más. El Géminis que está casado tiende a divorciarse para encontrar un amor más compatible", señaló.

CÁNCER

Según Alfonso León la señal cósmica para este signo será 'conocerse' y el color será el rosa. Este año será un año de sorpresas y desaparecerán conflictos pasados. Deben aventurarse y socializar, pues verán un mejor crecimiento en todas las áreas de la vida. Es importante que dejen los rencores. Vendrán numerosas oportunidades en el primer semestre del año, pero deben evitar decisiones apresuradas en el dinero o la salud.

Dinero: tendrán asegurado el éxito profesional en este año por la influencia de mercurio en el mes de julio. Recuperarán su estabilidad financiera y se vislumbran nuevos negocios. Tendrán los recursos para crear la realidad que tanto desean.

Amor: la vida en el plano amoroso estará muy movida, se activará el romance y la energía sexual. Viajes maravillosos y aventuras en pareja. Los solteros encontrarán pareja y hasta matrimonio, pero no deben fiarse de nadie.

Salud: Podrán verse afectados con los virus y estarán vulnerables. Se debe sortear una intervención quirúrgica.

Mhoni Vidente asegura que este 2021 será un año de logros para Cáncer y como su elemento es el agua tendrá un año muy cabalístico en el tema sentimental. Será un año de viajes, cambiarse de casa o estudiar un nuevo idioma. Por fin encontrarán a la pareja ideal que podría ser Capricornio, Piscis o Escorpión. El número mágico será el 03 y los de la suerte son el 02,05,07,10,12,15,17,20,21,23,25 y 30 de cada mes. Cuidado con el intestino.

"Trata de ser más prudente. No meterte en problemas que no son tuyos porque siempre andas dando opiniones cuando no las piden. El planeta regente será Venus, el planeta del amor", señaló la vidente.

LEO

Según Alfonso León la señal cósmica es 'decisión' y el color del año será el amarillo. De enero a febrero habrá temor a perder la independencia, pero este 2021 será un año para cocrear una nueva realidad, será un año de progreso. Será un signo bendecido con abundantes recursos y se recuperarán económicamente de todo lo que le pasó en el 2020. Se vislumbra una mudanza. El 8 de agosto tendrán una mayor claridad en el mundo emocional para solucionar problemas de pareja. Se podrían forjar nuevas conexiones en su vida personal y profesional.

Dinero: En este 2021 todos los planetas estarán en posición favorable y los Leo tendrán iniciativas profesionales sobretodo a finales de julio. Será un año de organizar tus tareas de maneras más efectivas y no deben despegarse de sus metas. Vendrán cambios en el trabajo y tienen que ser cautelosos con sus relaciones laborales.

Amor: Este año los Leo anhelarán un cambio en su vida amorosa. Muchos de divorciarán y comenzarán nueva relación de pareja, deben ser pacientes para que se desvanezcan las energías negativas. Habrán pleitos a mediados de año y deben cuidar la comunicación en pareja. Los solteros podrán engancharse con alguien con los estremecerá.

Salud: Para el 2021 no habrá mayores problemas de salud, pero los niveles de energía aumentarán. Se deben evitar adicciones y excesos. Cuidado con la piel.

Mhoni Vidente asegura que el elemento es el fuego y será uno de los signos más importantes de presencia en la política. Este 2021 deben prepararse más en lo intelectual. El planeta regente es Marte, el planeta de la guerra y fuerza. Debe alejarse de las envidias y protegerse contra las brujerías. Compatibilidad con los signos de Aries, Sagitario y Acuario. Su número mágico es el 11. Los días mágicos son 02,03,05,08, 09,12,13,14,20,22,25 de cada mes. Es un año de negocios propios.

"Leo es muy infiel porque es fuego y se altera mucho, es muy sexual y por eso casi siempre tiene problemas con su pareja", dijo.

VIRGO

La señal cósmica es 'desprenderse' y el color del año será el violeta. Este 2021 promete ser más programado para el crecimiento. A los largo del año podrán evolucionar áreas personales y profesionales. Se abrirán y serán más expresivos que nunca y estarán más orientados espiritualmente, las obras sociales y de caridad los atraerán. Deben compartir y mostrar más afecto en sus relaciones. También podrán sanar algo del pasado para conquistar su sueño, pero deben canalizar su energía.

Dinero: agosto será un mes movido con reuniones, contratos y viajes importantes. La dura competencia prevalecerá y Leo debe reconocer su poder personal. Es un año de independizarse. Podrán ver quién es bueno y quién es malo entre sus amigos y compañeros.

Amor: esa energía cordial en el matrimonio será muy buena a lo largo del año. Los solteros podrán llevar a su pareja al altar y habrán intereses amorosos. Los solteros pueden conocer a una persona mayor. Cuidado con la rutina y fortalezcan la comunicación.

Salud: no habrá mayores problemas y sus niveles de inmunidad serán altos. Incluso habrá optimismo y buena energía física.

Mhoni Vidente afirma que será un signo agraciado y su planeta regente es Jupiter. Es un momento ideal para crecer económicamente. Su problema es que son dolores de cabeza y con intensos. Llegará un amor muy apasionado y hay mayor compatibilidad con Capricornio, Géminis o Escorpión. Los casados deben tratar de no divorciarse. El número mágico es el 04 y los días de suerte son: 01,02,0,07,09,11,14,18,20,21,24,25 y 30 de cada mes.

"Tienen que dejar escapar las energías negativas de su cabeza para poder avanzar y tener mayor conexión con Dios", dijo.

LIBRA

Según Alfonso León la señal cósmica para este signo será 'aventura' y el color del año es el naranja. Este año conectarán el camino hacia un futuro prometedor y que los apasiona. La creatividad y talentos se pondrán a prueba. Se materializarán negocios y la paz será clave en el hogar. Será un guerrero que hará frente a las tormentas que se presentarán. Habrá reencuentro con viejos amores y podrán reparar errores del pasado.

Dinero: será un período importante porque ante todo lo que se les pida deberán tomar decisiones. Será un año favorable para pedir reubicación o un aumento. Deben cuidar la boca y problemas con los compañeros de trabajo.

Amor: los casados disfrutarán de la felicidad conyugal y podrían llegar un hijo. Los solteros deben ser cautelosos con sus relaciones sexuales porque pueden haber un embarazo no deseado. Se activarán triángulos amorosos.

Salud: Todos los libranos deberán cuidar el sistema digestivo y los riñones. También cuidar la alimentación.

Mhoni Vidente afirma que Libra es la balanza y el equilibrio del zodiaco. Será un año muy fuerte y su elemento es el aire, pero se sabotean a sí mismos. Este año deben tratar de concientizarse de que es su año. Libra debe evitar amores complicados y la compatibilidad es con los signos de Aries, Géminis o Sagitario. Podrían haber cambio de casa y de volver a los estudios. El planeta regente es Saturno y el número mágico es el 03. Los números de la suerte son 03,04,05,10,11,15,18,20,22,24,25 y 30 de cada mes.

"La suerte va a llegar a ti este 2021 y corta las amistades que no son para ti, no te sabotees", dijo

ESCORPIÓN

Según Alfonso León la señal cósmica será 'conclusión' y el color del año es el gris. El 2021 ayudará a definir todo lo que verdaderamente quieres y el aguijón apuntará hacia lo que quieres consolidar. Por fin legarás a la conclusión de lo que querías en todas las áreas. Una pérdida marcará tu vida y solventarás asuntos legales. Un movimiento espiritual te ayudará a ver al luz en tu mundo espiritual. Será un buen año para conectarte con algunos amigos del pasado.

Dinero: Tendrán un 2021 muy favorable y conexión con el extranjero. Se vislumbra aumento en el salario y reubicación en el segundo trimestre del año. Deben ser más responsable con el dinero. Se cierran ciclos y enfocarse en lo que les apasiona. El marketing digital será clave.

Amor: Aunque los últimos años lo han marcado, este año promete porque dará nuevas noticias en las relaciones. Si eres soltero este año promete conectarte con una pareja amorosa y la felicidad conyugal estará asegurada. Cuida las disputas.

Salud: Los planetas predicen cuidado y deberán estar alerta a cualquier dolor o molestia por agotamientos.

Mhoni Vidente señaló que Escorpión es el líder social tendrá un año cabalístico y encontrarán pareja muy compatibles con los signos de Piscis, Aries o Virgo. Será un año muy bueno en lo económico, pero aconseja ahorrar. El planeta regente es Neptuno el que ayuda a vencer obstáculos. El número mágico es el 17. Los días de suerte son 01,02,05,07,10,12,14,20,22 y 29 de cada mes.

"Este año va a ser de fuerza para ti y los vas a vencer...cuídate de la traición", recalcó.

SAGITARIO

Según Alfonso León, la señal cósmica será 'transformación' y el color del año es el negro. En este 2021 habrán dos eclipses que marcarán el destino de este signo (26 de mayo y 4 de diciembre). Este año podrán conocerse, sanarse dejando atrás el ego que no le permite avanzar. Llega un año de renacimiento y pasará por un dolor para que valore la felicidad.

Dinero: La vida profesional será bastante intensa, se abrirán nuevos negocios o empresas en el área digital. El 2 de noviembre será un buen momento para invertir y crear nuevas estrategias o alianzas con el extranjero. Se les aconseja compromiso y precaución.

Amor: Durante el año será un período bueno en el amor o matrimonio y en el primer trimestre conocerá muchas personas. pero en el segundo trimestre conocerás a alguien que entrará con fuerza en tu corazón. Este será un año donde debes vincularte más con tu pareja y de fertilidad.

Salud: En este 2021 el sistema inmunológico estará fortalecido. Se recomienda ejercicio al aire libre.

Mhoni Vidente afirma que Sagitario renace y vuelve a viajar, a moverse constantemente. Habrá cambios radicales y el regente es el planeta Urano para crecer económicamente. No es buen momento para divorciarse y los amores que rondan no convienen por eso deben tratar de encontrar a alguien más compatible que los quiera por quien son. Habrá sorpresa de embarazo para quienes no están casados. Acuario, Tauro y Leo son los más compatibles. El número mágico es el 01 y los días de suerte son 02,03,06,09,10,12,14,15,20,22,23,24 y 30 de cada mes.

"Siempre piensas cosas que no son y negativas, trata de dejarlas de lado y ponte positivo", dijo

CAPRICORNIO

Según Alfonso León, la señal cósmica será 'renacer' y el color del año es el beige. Es un momento para un año trascendental y renacerá como el ave fénix. Este signo empezará a ver la vida desde otra visión y debe abrirse a hacer lo que se le había limitado en el pasado. Los problemas, retrasos financieros y obstáculos del pasado parecen estar debajo de la alfombra, pero llegó el momento de sentir y hacer terapia personal para hacer propósito de vida. Vivirás algo que te llenará al máximo.

Dinero: habrán alianzas, contrataciones sorpresivas y apertura a lo nuevo. Será un año de conocer personas que lo conectarán en la parte física. Se vislumbra emprendimiento.

Amor: tendrán una libertad incalculable en las emociones, pero deben saber usar esa energía y no caer en el coqueteo. Los solteros deben forjar relaciones comprometidas y duraderas.

Salud: Deberán cuidar su sistema óseo y hasta posibles ciáticas.

Mhoni Vidente asegura que Capricornio siempre llega arriba por muchos obstáculos que hayan. Son muy reales y muy ofensivos a la hora de opinar. Este año habrá oportunidad de viajar. El planeta regente es Marte, muy fuerte en cuestiones de acciones para progresar. Deben cuidar el carácter porque eso lo puede echar a perder. Los signos compatibles son Aries, Leo y Virgo. El número mágico es el 30 y los días mágicos son 01,05,10,15,17,20,22,23,25,26 y 28.

"Es muy directo y a veces lastima a la gente y no se da cuenta, pero es apasionado, celoso y posesivo", dijo.

ACUARIO

Según Alfonso León, la señal cósmica será 'aprendizaje' y el color del año es el ocre. Este 2021 deberá estar preparado porque habrá demasiada energía. Habrán nuevas ideas, causas humanitarias y crecimiento personal. Vendrán una retroevaluación y rendimiento de cuentas. Habrá oportunidad de determinar si los sueños cuentan con bases reales. Será importante enfrentar desafíos porque habrán más ambiciones.

Dinero: Jupiter dará un período de creación. Vienen tiempos positivos y deberán estar ocupados para mantenerse a flote en esta etapa de cambios. El primer trimestre del año será de contratiempos y cambios repentinos, pero podrá renacer en los próximos meses.

Amor: Este 2021 deben tener cuidado con peleas innecesarias en pareja. Puede regresar un amor del pasado y puede haber inestabilidad en las relaciones. Se debe eliminar la negatividad y no habrá escasez de romance.

Salud: Algunos pueden sufrir trastornos nerviosos o digestivos y se debe evitar el consumo de comidas rápidas.

Mhoni Vidente asegura que será un año próspero en los viajes y cierre de negocios. Acuario es limpio y organizado, pero es muy sentido, sentimental y rencoroso. Compatibles con Aries, Libra y Escorpión. Será un año para formalizar y posible embarazo en puerta. El número mágico es el 15 y los días mágicos son 02,04,06,07,10,12,14,20,21,22,25 y 30 de cada mes.

"Debes dejar los malos sentimientos atrás y no aferrarte a lo que no es bueno para ti", dijo.

PISCIS

Según Alfonso León, la señal cósmica será 'prosperidad' y el color del año es el blanco. Será un año que no olvidarás, te llenarás de energía grandiosa para que todo se manifiesta desde el inicio del año. Se activará la energía mística, soñadora, artística y espiritual. Es un tiempo de usar la imaginación como elemento impulsor de proyectos creativos.

Dinero: será un tiempo para aprovechar al máximo y traerá ideas innovadoras para tomar las riendas de la prosperidad. Tendrá personas influyentes que querrán hacer excelentes negocios y los que le rechazaron en el pasado ahora se arrodillarán. Será tiempo de comparar y vender. Deben ser prudentes.

Amor: será como miel para las abejas y atraerá todo lo que quiera, pero debe mirar con quién se mete. Saldrá de ese encierro del 2020 y el 2021 será distinto. La dicha conyugal podría tambalear y traer malos entendidos con la pareja. Una vieja llama podría saltar de la nada en el amor actual. Los solteros podrían querer establecerse.

Salud: es tiempo de mayor conexión espiritual y equilibrio.

Mhoni Vidente asegura que el signo consentido de Dios. Géminis, Libra o Escorpión son los más compatibles. La Luna será el elemento regente y místico. La intuición estará muy elevada. El ángel de la guarda estará al lado y habrán traiciones. Llegará la propuesta de un negocio propio o trabajo en niveles más fuertes. Ojo con la piel. El día mágico es el 13 y los días mágicos son 01,03,04,0,07,09,14,15,20,22,25 y 30 de cada mes.

"Tú eres muy mentalista, rencoroso y sentimental. Avanza y este será tu año en cuestiones de pareja", dijo.

Mira las predicciones completas y detalladas de Mhoni Vidente y Alfonso León en los siguientes videos.