'Spider-Man' tendrá una serie animada sobre su primer año en la universidad

'Spider-Man' será el protagonista de una nueva serie animada que narrará el primer año de universidad del superhéroe arácnido y que Marvel estrenará en 2024 bajo el título 'Spider-Man': Freshman Year.

La serie fue uno de los muchos proyectos animados que la factoría anunció este viernes durante la Comic-Con de San Diego (EE.UU), la feria más importante de la industria del entretenimiento, que contó por primera vez con dos paneles de Marvel, uno dedicado a la animación y otro -el del sábado- a sus series y películas con actores de carne y hueso.

"Spider-Man: Freshman Year¿que el formato ya tiene una continuación confirmada: "Spider-Man: Sophomore Year".

Según reveló Brad Winderbaum, el jefe de animación de Marvel, ambas series imaginarán los inicios del protagonista tanto en la universidad como en el universo de los superhéroes, aunque en espacios diferentes del metaverso.

Por su parte, la franquicia también confirmó la segunda y tercera temporada de "What If...?", la serie que imagina escenarios alternativos para los protagonistas de Marvel, cuyos nuevos episodios se estrenarán en 2023.

Además, la franquicia se atreverá con las aventuras de zombies en 'Marvel Zombies', protagonizada por una nueva generación de superhéroes.

Por otra parte, los fans de X-Men recibirán con alegría el lanzamiento de 'X-Man '97', una ficción animada que continuará a partir de otoño de 2023 las aventuras narradas en "X-Men: The Animated Series"

Mientras que los que prefieran el tono alocado e irreverente de 'Guardians of the Galaxy' tampoco también estarán de enhorabuena con “I Am Groot", una serie de cortometrajes que Disney+ estrenará el 10 de agosto sobre el simpático superhéroe arbóreo con la voz de Vin Diesel y su amigo Rocket, animado por Bradley Cooper.

Y las novedades no pararán aquí porque el sábado Marvel presentará, previsiblemente, el tráiler de 'Black Panther: Wakanda Forever', el avance de la serie "She Hulk" y el futuro de "Fantastic Four"