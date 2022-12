Te presentamos una lista de diez cosas que debes hacer antes de cumplir 40. ¿Cuál te falta?

1. Asistir a un concierto inolvidable: Presenciar un artista MUYYYYY importante, sin importar el género del cantante. La única condición es que te guste y mueva todas tus fibras

2. TIRARSse de algún aparato raro: Sí, los conocidos deportes extremos: Paracaídas, parapente… todo lo que se te ocurra. Antes de los 40 deberás hacerlo.

3. Hacer el OSO en un karaoke: Ser la estrella de la noche con una canción, ya sea que la cantes afinado o no.

4. Aprende un nuevo idioma: Aunque para muchos parece demasiado difícil, la satisfacción de aprender un idioma nuevo será maravillosa. ¡El que quieras!

5. Dejar tu huella: ¡Viajar como loco! Para poder decirle a tus hijos y nietos ‘yo estuve allí’.

6. Ejercitarse: Nunca es tarde, tu cuerpo y espíritu te lo agradecerán.

7. Emprende sin miedos: Ejecutar el sueño de empresa que siempre has tenido, si aún no has pensado en alguno…

8. Innovar en el SEXO: Explorar cada una de tus fantasías, pero no solo eso…realízalas.

9. Comprar compulsivamente: Nos pasamos la vida pensando y planificando todo. Al menos una vez en tu vida deberás gastar como loco.

10. Estudiar algo inútil: Aprender algo raro para ti, alejado de lo que siempre quisiste… esas cosas que para muchos, no sirven de nada.

Con información: www.lapatilla.com