Préndame el arbolito, el concurso de La Kalle que regala hasta $45 millones

La Kalle trae nuevamente 'Préndame el arbolito', uno de los concursos de fin de año preferidos por oyentes, televidentes y seguidores que año tras año se recarga de premios más sorprendentes.

Y para esta versión 2023 nuestro concurso tiene hasta $45 millones para entregar entre los ganadores que logren superar los juegos propuestos por los presentadores que pondrán a prueba a nuestros oyentes todos los viernes durante los meses de noviembre y diciembre.

Para este concurso los presentadores y personal de La Kalle estaremos de lunes a viernes inscribiendo a oyentes que podrán participar los días viernes por los millonarios premios en efectivo.

El concurso se divide en tres fases entre las que los participantes podrán ganar dinero en cada una de esas y de la siguiente forma:

Fase 1: $500.000

Fase 2: $2.000.000

Fase 3: 2.500.000

Es decir, cada participante tendrá la oportunidad de llevarse hasta $5.000.000 en una sola llamada, si llega hasta el final del concurso; pero también tendrá la opción de retirarse al finalizar cada fase del juego y llevarse el dinero que lleve acumulado hasta ese momento.

Pues el participante podrá ir acumulando el dinero de cada etapa para completar al final del juego un premio de $5.000.000; sin embargo, los concursantes deberán tener claro que al continuar a la siguiente fase, acepta la condición de que, de perder en fase que esté jugando, perdería inmediatamente todo el dinero que lleve cumulado.

¿Cómo me inscribo a Préndame el arbolito?

Recuerda que puedes quedar inscrito en el concurso llamando al (1) 6528525 allí los videojockeys te recibirán la llamada y te harán una pregunta sobre el programa para comprobar que eres oyente.

También puedes inscribirte con nuestros reporteros que a diario recorren las calles de Bogotá repartiendo regalos y buscando a los futuros ganadores de 'Préndame el arbolito'. Ellos te harán una pregunta sencilla sobre la emisora para completar la inscripción.

También encontrarás un formulario en nuestra página web de La Kalle en el que podrás ingresar tus datos y quedar inscrito.

Inscríbete aquí a Préndame el arbolito

DATO IMPORTANTE: Al inscribirte deberás dejar el número de teléfono de un amigo quien en la última fase del concurso te ayudará a llevarte el premio mayor.

¿Qué días entregan los premios?

Todos los viernes

, durante todo el mes de noviembre y el mes de diciembre, entregaremos

premios de dinero en efectivo para los kallejeros

que participen y ganen; es decir, tienen

dos meses de oportunidades

para ganar.

El concurso se realizará

durante la tarde de los viernes

, en un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m, con Jhoncito 'Hágame famoso'.

¿Cómo es la dinámica del concurso?

Durante su programa Jhon Carrero llamará al azar a concursantes inscritos. Una vez reciba la llamada, el participante deberá decir al aire la frase de la semana, la cual podrá construir escuchando a diario la emisora, ya que todos los días los presentadores y videojockeys irán anunciando palabras que completan la frase de la semana.

Si el participante dice la frase correcta, iniciará un divertido juego con Jhon Carrero y que irá subiendo de nivel y aumentando el monto a ganar.

Fases del juego

Luego de decir la frase de la semana inicia un concurso que consiste en prender 2 bolitas del arbolito y el logo de la Kalle que está en la punta; estos se irán encendiendo a medida que el participante vaya cumpliendo con los diferentes desafíos propuestos por el Video Jockey. Recuerda que cada fase tiene premios en dinero.

Primera fase: $500.000

En el primer desafío el oyente deberá mantener una conversación con Jhon Carrero en la que durante los primeros 2 minutos con 30 segundos no podrá decir 'Sí'. Si logra ese primer desafío que enciende la primera bolita navideña, el oyente será ganador del primer monto de dinero y podrá continuar concursando para aumentar su premio.

OJO recuerda que aunque superes la primera fase del juego, por NINGÚN motivo deberás decir la palabra 'Sí', durante todo el concurso; a menos que decidas retirarte con tu premio y no continuar participando

El ganador podrá decidir si continúa para ganar más dinero o si se retira con el dinero que gane en la primera fase del concurso. De continuar a la segunda fase, el oyente deberá encender la segunda bolita navideña.

Segunda fase: $2.000.000

Para encender la segunda bolita el oyente deberá acertar en la actividad musical que el presentador le proponga; esta puede ser ‘El coctel de la Kalle’, el cual se basa en mezclar 3 canciones que el participante deberá adivinar con el nombre exacto de cada canción. Máximo podrá escucharlo dos veces.

Otra opción de este segundo juego es la ‘Canción al revés’, la cual, y como su nombre lo indica, tendrá una canción al revés, dicha canción sonará por 10 segundos y se repetirá solo en dos oportunidades para que el participante pueda identificar plenamente la canción y decir el nombre exacto de la misma.

En cualquiera de las dos dinámicas se usarán canciones que hacen parte de la programación habitual de la Kalle y que deberán ser identificadas con el nombre exacto por parte del participante.

De acertar alguno de estos dos concursos el participante podrá decidir si se retira con el premio acumulado o si continúa a la última fase de que entrega el premio mayor para completar $5.000.000.

Tercera fase: 2.500.000

Esta es la última etapa del concurso y es en la que se prende el logo de La Kalle en la punta del árbol de Navidad. Para superar esta prueba el participante deberá tener el apoyo del amigo que inscribió desde el principio.

El presentador llamará una sola vez a la persona que el participante referenció como su ayuda y esa persona al deberá contestar gritando la frase ‘En mi calle yo escucho la Kalle’, en caso de que la persona no conteste o conteste y no diga la frase con euforia o no sea lo primero que

diga, automáticamente el participante perderá todo el dinero acumulado.

¡Anímate a inscribirte y a ganar con La Kalle, la Mandamás!