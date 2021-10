Resultados de la lotería de Bogotá y Quindío de este jueves 14 de octubre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que revises tus apuestas y conozcas si eres un feliz ganador.

Este jueves 14 de octubre se jugaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Bogotá: 4850 serie 230

Lotería del Quindío: 0523 serie 108

Estos son los resultados del chance

Dorado mañana

1136

Dorado Tarde

5212

Culona

4955

Astro sol

4487Capricornio

Pijao de oro

8625

Paisita día

1051

Paisita noche

1544

Chontico día

4377

Chontico noche

0395

Cafeterito tarde

9232

Cafeterito noche

4745

Sinuano día

1274

Sinuano noche

4895

Cash three día

825

Cash three noche

371

Play four día

1681

Play four noche

6599

Saman día

8947

Caribeña día

7053

Caribeña noche

6908

Motilón Tarde

7164

Motilón Noche

0327

Fantástica día

7377

Fantástica Noche

0069

Antioqueñita Día

1629

Antioqueñita Tarde

4879

Culona noche

6213