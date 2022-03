Resultados de la lotería de Bogotá y Quindío de este jueves 24 de marzo

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que revises tus apuestas y conozcas si eres un feliz ganador.

Este jueves 24 de marzo se jugaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Bogotá: 3050 serie 281

Lotería del Quindío:´ 9193 serie 143

Resultados del chance:

Dorado mañana

7480

Dorado Tarde

4830

Culona

7270

Astro sol

4631Sagitario

Pijao de oro

0597

Paisita día

2574

Paisita noche

8543

Chontico día

6566

Chontico noche

7541

Cafeterito tarde

3763

Cafeterito noche

4591

Sinuano día

3568

Cash three día

955

Cash three noche

323

Play four día

4564

Play four noche

3402

Saman día

6770

Caribeña día

4428

Motilón Tarde

0281

Motilón Noche

5768

Fantástica día

8711

Fantástica Noche

6504

Antioqueñita Día

6971

Antioqueñita Tarde

6165

Culona noche

6625