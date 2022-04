Resultados de la lotería de Bogotá y Quindío de este jueves 28 de abril

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que revises tus apuestas y conozcas si eres un feliz ganador.

Este jueves 28 de abril se jugaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Bogotá: 4634 serie 074

Lotería del Quindío: 2135 serie 117

