Resultados de la lotería de Cruz Roja y Huila de este martes 28 de junio de 2022

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador.

Este martes 28 de junio se jugaron los sorteos de las loterías de Cruz Roja y Huila. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería Cruz Roja: 5350 serie 046

Lotería Huila: 4806 serie 139

Estos son los resultados del chance de hoy 28 de junio de 2022:

Dorado mañana

7637

Dorado Tarde

9008

Culona

5766

Astro sol

0439Piscis

Pijao de oro

1042

Paisita día

8159

Paisita noche

9320

Chontico día

3428

Chontico noche

7043

Cafeterito tarde

7798

Cafeterito noche

0285

Sinuano día

8961

Cash three día

046

Cash three noche

043

Play four día

8217

Play four noche

3785

Saman día

3087

Caribeña día

7019

Motilón Tarde

3556

Motilón Noche

5516

Fantástica día

8713

Fantástica Noche

0698

Antioqueñita Día

0318

Antioqueñita Tarde

1175

Culona noche

9475