Resultados de la lotería de Cundinamarca y Tolima de este lunes 4 de octubre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador.

Este lunes 4 de octubre se jugaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Cundinamarca: 1340 serie 230

Lotería del Tolima: 1415 serie 126

Mientras que las loterías Cruz Roja y Huila jugarán mañana.

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

9785

Dorado Tarde

9978

Culona

0710

Astro sol

1682Tauro

Pijao de oro

8511

Paisita día

8370

Paisita noche

4749

Chontico día

4266

Chontico noche

8331

Cafeterito tarde

8207

Cafeterito noche

7842

Sinuano día

3075

Sinuano noche

8786

Cash three día

191

Cash three noche

083

Play four día

0067

Play four noche

8944

Saman día

0859

Caribeña día

4940

Caribeña noche

3479

Motilón Tarde

1933

Motilón Noche

3400

Fantástica día

8116

Fantástica Noche

5607

Antioqueñita Día

0930

Antioqueñita Tarde

1024

Culona noche

6768