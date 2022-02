Resultados de la lotería de Valle, Meta, Manizales y el Baloto de este miércoles 23 de febrero

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería y el Baloto para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario.

Este miércoles 23 de febrero se jugaron los sorteos de las loterías de Valle, Meta y Manizales. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería del Valle: 5141 serie 119

Lotería del Meta:

6245 serie 115

Lotería de Manizales: 1721 serie 106

Baloto: 38 36 07 13 42 09

Revancha: 40 23 20 32 17 02

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

8921

Dorado Tarde

8311

Culona

9577

Astro sol

5926Libra

Pijao de oro

0763

Paisita día

2969

Paisita noche

4340

Chontico día

9840

Chontico noche

4544

Cafeterito tarde

9179

Cafeterito noche

8505

Sinuano día

1224

Sinuano noche

9670

Cash three día

631

Cash three noche

302

Play four día

8072

Play four noche

0055

Saman día

8133

Caribeña día

0866

Caribeña noche

2621

Motilón Tarde

0480

Motilón Noche

8836

Fantástica día

9868

Fantástica Noche

9852

Antioqueñita Día

1207

Antioqueñita Tarde

7825

Culona noche

5014