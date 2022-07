Resultados de la lotería de Valle, Meta, Manizales y el Baloto de este miércoles 6 de julio de 2022

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería y el Baloto para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario.

Este miércoles 6 de julio se jugaron los sorteos de las loterías de Valle, Meta y Manizales. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Publicidad

Lotería del Valle: 5856 serie 120

Lotería del Meta: 7154 serie 027

Lotería de Manizales:

Baloto:

Revancha:

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

0558

Dorado Tarde

6940

Culona

4491

Astro sol

5278Géminis

Pijao de oro

5232

Paisita día

1093

Paisita noche

9680

Chontico día

3247

Chontico noche

7039

Cafeterito tarde

5193

Cafeterito noche

8887

Sinuano día

6108

Cash three día

315

Cash three noche

521

Play four día

9480

Play four noche

4671

Saman día

4980

Caribeña día

5672

Motilón Tarde

5621

Motilón Noche

0516

Fantástica día

6206

Fantástica Noche

2333

Antioqueñita Día

0479

Antioqueñita Tarde

4493

Culona noche

3570