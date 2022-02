Resultados de las loterías de Santander, Risaralda y Medellín hoy viernes 4 de febrero

Como es costumbre, hoy te entregamos los resultados de las loterías para que revises los números y conozcas si eres uno de los ganadores.

Hoy 4 de febrero se jugaron las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Medellín:

1341 serie 338 (Sorteo 4612)

Premio Mayor: $9.000 Millones

Lotería de Santander:

0159 serie 289

Sorteo: 4847

Premio Mayor: $7.200 Millones

Lotería de Risaralda:

0170 serie 047

Sorteo: 2729

Premio Mayor: $1.400 Millones

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

4236

Dorado Tarde

2522

Culona

5295

Astro sol

5893Sagitario

Pijao de oro

4995

Paisita día

7659

Paisita noche

2629

Chontico día

3185

Chontico noche

6260

Cafeterito tarde

0483

Cafeterito noche

1610

Sinuano día

6755

Cash three día

462

Cash three noche

475

Play four día

2459

Play four noche

4925

Saman día

6113

Caribeña día

7339

Motilón Tarde

9155

Motilón Noche

1957

Fantástica día

4470

Fantástica Noche

3179

Antioqueñita Día

0997

Antioqueñita Tarde

0451

Culona noche

4396