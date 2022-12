Sagitario: Mal SEXO, es el fin de una relación

¡Ya no más! Te aburriste de lo mismo. Decídete de una vez y sé sincero contigo mismo (a) tu relación fracasó porque el sexo no funcionó a la perfección. Un consejo para esta semana, como dice el dicho ‘lo que no sirve que no estorbe’ déjalo (a) que en cuestiones de sexo es mejor sentirse atraído, lleno de placer y satisfecho.

Fecha: Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Elemento: Fuego