Se cayó Nequi en plena Navidad y envió curioso mensaje pidiendo disculpas

Desde el lunes 23 de diciembre de 2024, la popular billetera digital Nequi enfrenta una caída en su servicio que sigue generando molestias entre sus usuarios.

Desde tempranas horas, miles de personas reportaron en redes sociales problemas para ingresar a la aplicación y realizar transacciones, justo en una de las fechas más críticas del año debido al movimiento comercial navideño.

Usuarios de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, expresaron su frustración ante las fallas del sistema. Una clienta, visiblemente afectada, comentó: “¿Hasta cuándo van a tener nuestra plata retenida? Un 23 de diciembre, todo el día con fallas y ahora completamente caído”. Las quejas se acumularon mientras los afectados intentaban sin éxito utilizar la plataforma.

Ante la avalancha de reclamos, Nequi utilizó su cuenta oficial en X para responder y ofrecer explicaciones. En un mensaje dirigido a los usuarios, la empresa reconoció las dificultades y aseguró que su equipo técnico estaba trabajando para solucionar las intermitencias: “¡Hola! Sabemos lo importante que es estar para ti en todo momento.

Te cuento que estamos pasando por algunas intermitencias. Ya estamos trabajando con nuestro equipo técnico para dar una pronta solución. Agradecemos mucho tu paciencia”.

Sin embargo, la situación se complicó cuando varios usuarios reportaron que intentaron realizar retiros en cajeros Bancolombia y, aunque el dinero fue descontado de sus cuentas, nunca recibieron el efectivo. Esto aumentó la tensión y las críticas hacia la plataforma.

Nequi envía curioso mensaje tras la caída que sufrió previo a Navidad

Uno de los episodios más comentados fue el curioso mensaje que Nequi envió como respuesta a un usuario llamado Willi. Este había publicado su molestia diciendo: “ Nequi, ¿por qué casi no me deja pagar 15 empanadas que llevo para los compañeros del trabajo? Casi me dejan como un pendejo en la caja” .

Nequi, por qué casi no me deja pagar 15 empanadas, que llevo para compañeros del trabajo, casi y me dejas como un pendejo ahí en esa caja . Comportate Nequi!!! — Willinger (@willi_123cuero) December 23, 2024

La cuenta oficial de Nequi respondió: “Willi, tuvimos una pequeña caída, pero ya nos levantamos. Discúlpanos en esta Navidad, ¿si? Esperamos que tus compañeros hayan quedado felices con las empanadas. Feliz Navidad, te queremos” . Este mensaje, a pesar de su tono conciliador, generó una mezcla de reacciones entre humor y crítica por parte de la comunidad.

Mensaje de respuesta de Nequi a usuario por caída de servicio /Foto: captura de pantalla X

Finalmente, Nequi anunció el 24 de diciembre que sus servicios habían sido completamente restablecidos, sin embargo usuarios reportan que la aplicación en pleno día de Navidad aún se encuentra sin funcionar.

Aunque la plataforma volvió a operar con normalidad, dio a conocer su plataforma en línea para verificar en tiempo real cuáles servicios se encuentran en operación y cuáles intermitentes. Link en este enlace para acceder.

