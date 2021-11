Soldado está con muerte cerebral; la familia dice que no cree en la versión del Ejército

Los familiares de Jean Carlos Trillos Padilla, de 19 años, denunciaron que su hijo fue brutalmente golpeado en un batallón de Aguachica. Según explicó la Quinta Brigada del Ejército, fue una caída.

"El Ejército me dice que mi hijo sufrió un accidente al caerse por una cuerda, pero yo no creo en esa versión. A mi hijo he hicieron algo allá, a él le provocaron todas esas heridas, él me contó que un sargento lo tenía amenazado", contó a BLU Radio Janeth Padilla, madre Jean Carlos.

El reporte de los médicos del Hospital Universitario de Santander explica que el militar tiene muerte cerebral.

A través de un comunicado de prensa, el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional explicó que el joven militar sufrió una caída, "De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por sus compañeros, el joven al parecer iba corriendo y se habría enredado presuntamente con una cuerda", expresa una parte del documento.

La información agrega que, ya se ordenó una investigación para esclarecer los hechos.