Tiroteo en metro de Nueva York; hay varios heridos

Un tiroteo en el metro de Nueva York dejó varios heridos este martes por la mañana y las autoridades están investigando el incidente.

El diario The New York Times, reporta que varias personas recibieron disparos en una plataforma de metro en el distrito de Brooklyn.

Así mismo, los bomberos de Nueva York informaron que en la estación de metro de la calle 36 y la 4ta avenida, encontraron "varios dispositivos sin detonar".

Fuentes policiales le contaron a CNN que varias personas resultaron con heridas de bala y fueron trasladadas por urgencias a los hospitales cercanos al área.

La Policía de Nueva York dijo estar inspeccionando "todas las estaciones y trenes" por el tiroteo ocurrido en el metro la mañana de este martes, mientras busca al responsable y los testigos ofrecen información a medios locales sobre el caótico momento del ataque.

En un mensaje en la red social Twitter, la división de Tránsito de la Policía desmintió que haya trenes paralizados en túneles y dijo que está haciendo inspecciones como parte de la investigación sobre el "incidente" ocurrido en la estación de la calle 36 en Brooklyn.

La autoridad del metro, la MTA, indicó que fue suspendido el servicio en tres líneas de metro (D, N y R) en Brooklyn y en algunos puntos de Manhattan, por lo que los trenes de esas líneas y otras están experimentando retrasos.

Según los datos provisionales de las autoridades, trece personas resultaron heridas, cinco de ellas por heridas de bala, en un tiroteo perpetrado por un hombre de raza negra vestido con un chaleco de construcción naranja y una máscara de gas.

Un testigo, Yav Montano, dijo a CNN que el tiroteo, que inicialmente "sonaba como fuegos artificiales", se originó en el vagón en el que viajaba esta mañana durante la hora punta de acudir al trabajo junto a otras 40 o 50 personas.

En las redes sociales, algunas grabaciones muestran a personas heridas y cubiertas de sangre siendo atendidas en el andén de la calle 36 y el interior de un vagón, mientras que otras revelan momentos de caos presuntamente tras el ataque, con los pasajeros moviéndose entre humo.

En la zona de alrededor, ubicada en el barrio de Sunset Park (Brooklyn), las calles se cortaron al tráfico, las escuelas cercanas fueron confinadas y están concentradas numerosas ambulancias y unidades policiales, incluidos camiones de la brigada especializada en bombas.

No obstante, la Policía indicó que no ha detectado artefactos explosivos, pese a los primeros rumores sobre dispositivos no detonados.

La Casa Blanca dijo esta mañana que el presidente estadounidense, Joe Biden, está siendo informado sobre los últimos acontecimientos y está en contacto con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la jefa de Policía local, Keechant Sewell, para asistir en lo necesario.