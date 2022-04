Motociclista persiguió a ladrones, los hizo estrellar y logró que la Policía los capturara

Minutos antes de estrellarse, los ladrones habían robado a una persona en la localidad de Puente Aranda en el sur de Bogotá y emprendieron la huida en un carro de color gris por la carrera 30 hacia el norte.

Cuando los ladrones escapaban, un motociclista los alcanzó en la carrera 30 con calle 18 y sin pensarlos se les atravesó y estaba haciendo tiempo par que la Policía llegara.

En diálogo con Noticias Caracol, el valiente motero dijo: "Yo venía en mi moto, me les atravesé. En ese momento, uno de los sujetos saca un revólver y me lo pone casi que en el casco".

La decisión del joven hizo que los delincuentes perdieran el control del carro y finalmente se chocaron al lado de un puente de TransMilenio.

Ese fue el momento justo en el que las autoridades llegaron y lograron capturarlo, no sin antes haber un cruce de disparos con la fortuna de que nadie salió herido.

Noticias Caracol habló con algunas personas que viven en la zona e indicaron que esa banda de delincuentes tenía azotados a los vecinos quienes llegaban a sus casas después del trabajo y ellos se aprovechaban para robarlos.

El reporte fue presentado por el ojo de la noche y algunos internautas ya comenzaron a hablar al respecto: "Si, valiente por atreverse a hacer lo que el aparato jurídico no permite, esto es, hacer justicia.", "Donde, se puede denunciar, se trata del mismo carro y supongo que son los mismos ladrones que me robaron en la misma parte cerca de la olímpica, también me atacaron con revolver...", y muchos más.

#OjoDeLaNoche | Valiente motociclista persiguió a cuatro ladrones, los hizo chocar y logró que los capturaran https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/maj7uRLrST — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 12, 2022