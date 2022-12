Video: conductor evadió retén de policía y se llevó a los uniformados colgados del carro

Por medio de las redes sociales se viralizó un video que muestra como algunos policías de tránsito fueron embestidos por un conductor luego de que este quisiera evitar un retén.

Lo que se sabe es que los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 a.m. en la intersección de las calles Rafael Núñez y Hugo Wast, en el barrio Cerro de las Rosas, en la provincia de Córdoba en Argentina.

En la filmación que ya se difundió en diferentes redes, se ve el momento en el que el suboficial Raúl Córdoba, quiso identificar a un chofer que manejaba un carro de marca Volkswagen Gol Trend.

Sin embargo, el hombre que iba manejando hizo caso omiso a la señal de pare, por lo que decidió seguir su camino con dos uniformados colgados de la parte delantera del carro.

El chofer de 20 años de edad logró avanzar varios metros con los policías en el capó, luego abrió la puerta del carro y se bajó después de recibir las advertencias de los uniformados.

En ese momento la policía lo detuvo junto con otras dos personas que viajaban en el interior del vehículo y fueron identificados como Lautaro Ordónez y sus acompañantes, Abril Aresca de 21 años y Tiziana Aresca 19.

Hasta el lugar de la detención llegó el servicio de emergencias, quien constató que uno de los uniformados había resultado con heridas en su pierna, por lo que fue llevado a un centro médico cercano en el que confirmaron que tiene un traumatismo en miembro inferior.

💥 Locura en #Cordoba un conductor arrastro a 2 Policias mientras lo arengaban desde adentro y afuera del auto.



⚠️ https://t.co/liL2ThPUUz #AlertasTransito pic.twitter.com/K1LwdIduAp — Alertas Transito (@AlertasTransito) December 26, 2022

"La verdad fue poco, en otro país le hubieran dado un tiro para frenarlo.!!! Así que resumiendo, la poli estuvo muy light!!", "Es común ver que la policía de Córdoba comete excesos tanto en la ruta como en la ciudad, hay que ver que pasó antes pero no tengo dudas que se acercaron con maltrato a los chicos. El conductor no tomó ni media gota de alcohol por lo que se ve en el video", "En otro país ameritaría el uso de arma de fuego para detener al agresor, anda a hacer en brasil, ee.uu, rusia, etc", son algunas de las opiniones de los internautas que han visto el video.

