Video: Grave CORNEADA puede hacer que este TORERO pierda la visión

El torero Paco Ureña, que el pasado viernes sufrió en Albacete (centro-este) una gravísima cornada en el ojo izquierdo, fue sometido hoy a la primera exploración exhaustiva que ha determinado que el diestro tiene "movilidad en el ojo y en el párpado", aunque todavía no se sabe si recuperará o no la visión.



Así lo informó a Efe el doctor Pascual González Masegosa, cirujano jefe de la plaza de toros de Albacete, y que está en contacto directo con el equipo de Oftalmología del Hospital General de Albacete, donde Ureña permanece ingresado.



No obstante, Masegosa remarcó que hay que seguir siendo "excesivamente cautos", que lo importante es que "no ha empeorado", pero, aún así, hay que ser pacientes y esperar el transcurso de los días para ver cómo sigue la evolución del paciente.

"La cámara ocular sigue llena de coágulos y de momento sigue sin ver nada. No sabemos si es por eso o porque definitivamente ha perdido la visión. Hay que esperar por lo menos un mes o un mes y medio para que esa sangre se reabsorba y podamos hacerle más pruebas que nos digan lo que hay exactamente", aseguró el médico.



"De momento las cosas no van a peor, que es importante. El primer paso es que Ureña conserve el ojo, que aparentemente y físicamente no sufra ningún cambio estético, aunque no tuviera visión; y después ya veremos si se puede lograr el milagro de que pueda volver a ver. Pero para eso hay que esperar todavía y no lanzar campanas al vuelo", resaltó el doctor.

