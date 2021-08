La periodista Nolva Paola Rodríguez, junto con su equipo periodístico de Telepetróleo, se encontraban en el intercambiador de Barrancabermeja grabando un informe sobre las obras viales, cuando en cuestión de segundos, se observa a un joven escalar las barandas del puente para luego tirarse y acabar con su vida.

La comunicadora actúa rápidamente y decide ir a salvarle la vida al hombre: "Un obrero es el que me dice que mire, y me señala al lado derecho; yo no entendía qué me decía, pero después de que volteo y lo escucho llorar, me impresionó", indicó Nolva Paola durante entrevista con BLU Radio.

La reacción de Rodríguez es capturada gracias a su camarógrafo. En la grabación se observa cómo ella se acerca rápidamente y se aferra al joven de 22 años quien no paraba de llorar; "si usted se tira, nos vamos los dos", le aseguró Nolva al muchacho con la intención de que él desistiera de ese pensamiento de acabar con su vida.

Luego, un obrero la ayudó para bajar al joven de las barandas. "Fue la situación la que me hizo reaccionar así, de escuchar cómo lloraba; no pensé y lo que hice fue abrazarlo del cuello para evitar que se lanzará" explicó la periodista.

Lo que Rodríguez cuenta es que el hombre se iba a quitar la vida porque le habían robado la moto y que ahora no sabía cómo mantener a su familia, pues su mujer está embarazada y tienen una niña de 1 año. Él se desempeñaba de domiciliario y mototaxista.

Adicionalmente, la periodista, con la intención de lograr que el joven salga adelante, comenzó una campaña para reunir fondos y, de esta manera, él pueda estabilizarse emocionalmente y ayude a su familia.