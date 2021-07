Abuelito recolector de cartones que no tenía ni para comer se podrá jubilar gracias a una colecta El adulto mayor debido a la pandemia no tenía de donde recoger cartón, ya que todos los establecimientos que los desechan fueron cerrados, por lo que ya no tenía para los servicios. Ahora podrá pagar todas sus deudas y descansar en casa como todo abuelito debería hacerlo.