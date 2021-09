Aerolínea expulsó a mujer de un avión en EE.UU. porque se le veía el "buche"

Ray Lin Howard, de 33 años y residente de Alaska, Estados Unidos , hizo una denuncia pública en la que afirma que el pasado 3 de septiembre fue víctima de discriminación por parte de la aerolínea Alaska Airlines por ser "gorda" y "tatuada".

La mujer cuenta que una azafata le pidió que se colocara una camisa, ya que se le veía el "buche". Howard decidió hacer caso y se puso una blusa para cubrir la zona, sin embargo, volvió a ser interrumpida por el personal de aerolínea esta vez para retirarla del avión y ponerla a disposición de las autoridades.

En el video que subió Howard a su TikTok , se observa cómo los policías la escoltan hasta un cuarto y allí la interrogan. La mujer procede a contar su versión para aclarar las cosas y así poder volver al avión, ya que iba para un concierto porque es cantante.

Los agentes reconocieron que no cometió ningún tipo de infracción y la dejaron marchar para que retomara su vuelo y llegara a su destino. "Me sentí discriminada por ser una mujer gorda, tatuada y una mezcla de razas, lo que a su vez me hizo experimentar emociones como la ira, la decepción, impotencia y humillación", contó la mujer para el New York Post.

En señal de respuesta, la aerolínea se comunicó horas más tarde con la artista para ofrecerle disculpas y regalarle un código de descuento para su próximo vuelo. Además, Alaska Airlines investiga a fondo el caso para averiguar qué fue lo que realmente pasó para poder tomar las medidas pertinentes.

