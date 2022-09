Aparece supuesta silueta de la reina Isabel en el cielo y cientos de británicos quedan impactados

Luego de que este jueves el Palacio de Buckingham anunciara la muerte de la reina Isabel II , una usuaria en redes sociales aseguró haber visto la silueta de la monarca en una nube; la imagen se hizo viral.

Según la mujer, vio reflejada a la reina da en las formas de las nubes, como una especie de “guardiana real”, una hora luego de su deceso.

La noticia de la muerte de la reina Isabel II no solo vistió de luto a todo el Reino Unido, sino que generó un shock en todo el mundo, entre fanáticos y críticos. Y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales no quedaron exentas de tamaña información.

“Conduciendo a casa y Lacey empieza a gritar ¡Dios mío! Me entró el pánico. Luego señaló esta imagen en las nubes”, escribió la usuaria completamente sorprendida. Rápidamente, la publicación dividió las opiniones de los usuarios, unos se burlaron, mientras que otros optaron por creer.

"Veo una nube nada más”, "tengo mucha Fe en Dios, pero esa es una formación de nubes que no se parece en nada a la Reina", "solo la ves si la buscas. Quizá sea una señal o quizá estemos buscando una señal desde arriba, quién sabe realmente”, son algunos de los comentarios de la fotografía.

La imagen fue tomada por una mujer de nombre Leanne Bethell en el cielo de Telford, una nueva villa inglesa en el este del condado de Shropshire, minutos posteriores a la muerte de la monarca inglesa.

