Asombro por video que capta un Ovni en pleno programa en vivo

Aunque muchas personas se mantengan en negación frente a la posible existencia de otros seres en el universo, lo cierto es que resulta un tris egocéntrico pensar los seres humanos somos los únicos que habitamos algo tan grande, y tan infinito como lo es el firmamento. De hecho un sin numero de avistamientos y fenómenos paranormales se han presentado a lo largo de la historia, manifestándonos que definitivamente no estamos solos.

Uno de ellos se presentó hace poco en Brasil , durante una trasmisión en vivo de un noticiero que se emite en el canal de televisión O globo, cuando un presentador le dio paso al reportero metereológico que se encontraba fuera del estudio. Cuando este empezó estaba dando la información que le correspondía, al fondo en el cielo se logra divisar un objeto extraño que cruza a toda velocidad.

Cabe resaltar que en el momento que todo sucedió, la mayoría de personas no cayeron en cuenta, no obstante unos de los productores si se percató y dio a conocer a todos las imágenes, en las que se observa un objeto plateado como de forma ovalada que atravesó el cielo nublado de derecha a izquierda. Aunque no se puede afirmar con certeza que se trataba de un extraterrestre, está claro que no era ni un avión, ni un helicóptero, ni mucho menos un animal.

El video con el hecho paranormal, se ha hecho viral en las redes sociales donde como siempre hay espacio para todas las opiniones. Están los que muestran incredulidad ante este tipo de fenómenos, y por otro lado se encuentran los que cada vez se convencen más de que en la tierra a veces recibimos visitas de seres de otros planetas y galaxias.