Aterrador video: Atracción mecánica se desploma y deja varios heridos

Por medio de las redes sociales se viralizó el pasado fin de semana un video en el que se ve como una atracción mecánica falla en un parque de diversiones ubicado en la ciudad de Mohali, India.

El accidente ocurrió en un juego parecido a una rueda giratoria, en el cual las personas logran subir a una altura considerable y se tiene una experiencia de caída al vacío.

En la filmación se puede ver el momento justo cuando el juego sube poco a poco con varias personas en su interior y de un momento a otro cae golpeando bastante fuerte contra el piso, tanto es así que del impacto las personas 'rebotan' en sus sillas.

Algunos segundos más tarde se puede observar que algunos espectadores corren del lugar aterrorizados por la situación, sin embargo, varias personas intentaron ayudar a los heridos.

Según el reporte que dio a conocer la prensa local, este accidente dejó 10 personas con heridas y no hubo muertos.

Las personas afectadas por el accidente fueron trasladas de inmediato al hospital más cercano en el que recibieron los primeros auxilios.

Lo que se sabe es que una mujer sigue en estado crítico tras el accidente.

La filmación fue compartida en la cuenta de Instagram de 'Lo Sé Todo' y allí varios internautas se han pronunciado sobre el aterrador video: "😮 por Dios, le queda a uno el hígado en la cabeza con ése impacto", "Por eso no me gusta nada de eso ... q miedo !", "No me subiré nunca. Le tengo pavor a eso 😢😢😢😢😢", "No hay nada seguro en esta vida pero la gente no le importa y se arriesga..", "Me imagino que más de uno quedó inválido qué tristeza 😢", y muchos más.

