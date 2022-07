Buscan a ladrón que les roba solo un zapato a las mujeres

Dicen que los ladrones y los asesinos siempre suelen dejar una marca cuando realizan sus 'hazañas'. En Nueva York por ejemplo, buscan dar con el paradero de un atracador muy particular, pues suele dejar a sus victimas sin un zapato.

Como si se tratara del cuento fantástico de cenicienta, este hombre, el cual varias de sus víctimas han descrito que es de tez oscura, se dedica a robar sólo un zapato, a personas de género femenino.

El primer incidente se presentó en el mes de enero en Brooklyn, cuando el hombre siguió a una mujer hasta un edificio, donde la alcanzó y le quitó a la fuerza su zapato derecho, informó la cadena local PIX 11.

El segundo hecho, ocurrió en febrero en una estación del metro en Brooklyn, donde el hombre abordó a una mujer de 47 años y le hizo quitar el calzado de su pie izquierdo. En esta ocasión, cámaras de seguridad del lugar lograron captarlo, cuando caminaba con el zapato de la víctima en la mano.

En mayo, el mismo patrón volvió a repetirse. En este caso, la victima fue una joven de 24 años, que iba caminando en un centro comercial, cuando de repente se dio cuanta que un hombre se encontraba caminando junto a ella, y en un abrir y cerrar de ojos, este le agarró la pierna y le quitó el zapato de su pie izquierdo.

La joven, quien no quiso revelar su identidad por miedo a que pueda correr peligro, habló con el medio de comunicación The New York Post, acerca de su experiencia y la calificó de "espeluznante".

Hasta el momento no se conocen más detalles de este particular cleptómano.

