Cachetes rojos: la curiosa técnica de un masajista brasilero que provoca envidias en los hombres

Un buen masaje puede ayudar a las mujeres a obtener el cuerpo soñado, pues sumado al ejercicio y la buena alimentación puede hacer maravillas. Un masajista brasilero lo sabe muy bien y tiene una técnica que es la envidia de muchos hombres.

En un video que se hizo viral aparece una bella rubia sobre una camilla mientras el masajista usa sus manos para esculpir sus glúteos. Sin embargo, después de moldear también da palmadas en la cola de la mujer para crear mayor firmeza.

En la camilla se ve a la bella rubia agachando la cara, pues a simple vista se nota que le duele. Incluso, los glúteos quedan rojos después de los palmadones. La técnica ha generado todo tipo de comentarios, especialmente de los hombres que le dicen "que es el trabajo soñado".

"La agarra como si estuviera pasándole cepillo a un tronco y después la golpea como hablandando un pedazo de carne", "para eso trabajaría gratis no me paguen, solo contrátenme", "El mejor trabajo del mundo no existe. El chico automáticamente "e como que no", fueron algunos de los gracioso comentarios que dejaron los usuarios.

El video tiene más de millones y medio de likes y la gente está sorprendida con la técnica que usa para los masajes moldeadores.