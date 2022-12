Cadena de restaurante pide la foto de tu EX a cambio de unas ALITAS de pollo

Con el fin de conmemorar el Día de San Valentín, el cual se celebra en muchos países el 14 de febrero,

Hooters México lanzó una promoción que llamó la atención de los fanáticos de su comida.

La actividad consiste en que las personas lleven fotos de sus exparejas y a cambio reciben un combo de alitas o boneless.

Lo que ha resultado más gracioso para todos es lo que hacen con la foto, pues prometen que las meseras las rompen.

“Trae la foto de tu ex y nuestras chicas Hooters la romperán por ti ¡A cambio recibe cinco alitas o boneless!”, indica la cadena de restaurante en la foto que está en su perfil de Twitter.

Para aplicar a esta promoción los usuarios deben consumir al menos 199 pesos mexicanos y presentar la fotografía del ex. No pueden juntarlo con otras ofertas y es válida para una persona a partir del 14 de febrero entre la 1 p.m. y las 12 a.m.

