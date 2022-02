Celador de una finca vivió una experiencia paranormal: "lo que sentí no era de este mundo"

Un celador asegura que vivió una experiencia paranormal mientras trabajaba sus 12 horas cuidando una finca de limones. El hecho sucedió en la provincia de Tucumán en Argentina .

El hombre contó su experiencia en las redes sociales , más exactamente en un grupo de Facebook que se llama 'Tucumán Paranormal' y no demoró en volverse viral ya que detalló con pelos y señales todo lo que le ocurrió durante esa noche.

El relato del celador comenzó diciendo: "mi nombre es Manuel los sigo desde hace un tiempo me gusta leer las vivencias de las personas que como yo pasamos algún momento de miedo. Mi relato quizás sea aburrido pero me pasó estando trabajando en una finca de limones, por ese tiempo cuidaba de noche un galpón con herramientas, maquinarias para la cosecha del citrus. Lo recuerdo como si hubiese pasado ayer".

Según su versión su turno era de 12 horas y durante la noche hubo mucha llovizna. Junto a él estaban tres perros y un gato que siempre lo acompañaban, además de una radio para escuchar música y un rifle de aire comprimido y un viejo celular.

"Esa noche después de la medianoche a los perros los noté nerviosos ellos me acompañaban a hacer la ronda, pero había algo que los inquietaba salían y ladraban de una manera diferente y entraban a donde yo estaba como lamentándose. Hasta ahí nada me preocupaba salí a ver cada vez que estos perros ladraban" asegura Manuel.

"Las horas pasaron y entrando la madrugada sentí como que ellos atacaban a alguien de inmediato salí con mi linterna y el rifle. Atrás del galpón en las plantas de limones estaban estos animales como encarnizados" dice el celador.

Después de escuchar eso, el hombre cuenta que se acercó al lugar y que los perros comenzaron a llorar de una manera muy extraña: "yo no veía nada pero estos se volvieron a mi lado asustados. Me fui más atrás de la quinta y escuché una risa, una carcajada terrorífica y de inmediato un escalofrío en todo el cuerpo, los perros hasta allí no me acompañaron se quedaron atrás", detalló asustado Manuel.

El celador cuenta que al caminar sintió un olor muy fuerte a podrido y comenzó a escuchar ruidos cerca a él. de inmediato comenzó a alumbrar con la linterna pero no lograba ver nada: "Me daba vuelta a todos lados con la linterna y no había nada: solo estaba yo y el gato que no sé en qué momento se vino conmigo".

Luego de ese momento de suspenso, el hombre relata que segundos más tarde comenzó a sentir que alguien le estaba llamando haciéndole un ruedo como 'chis chis' y después escuchó una risa macabra.

En ese momento el hombre supo que eso no era para nada bueno así que decidió volver al galpón en el que estaba en un principio y poner la radio fuerte para no escuchar nada.

"Se me terminó lo valiente, puse la radio a todo volumen, los perros tardaron en tranquilizarse y al gato lo encontraron muerto al día siguiente en medio de la quinta. Desde esa noche mi vida cambió porque soy sincero: me pasó, lo oí y sé que lo que hubo esa noche ahí no era de este mundo", finalizó contando Manuel.