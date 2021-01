Cinco encuentros con lo paranormal que pondrán a prueba tu valentía

Ya son muchas las personas en el mundo que aseguran vivir o haber vivido alguna experiencia paranormal , en la cuales presencian diferentes tipos de cosas que no tienen ninguna aparente explicación, y que la ciencia tampoco puede justificar. Desde sombras y dibujos extraños, hasta movimientos o voces que no parecen provenir de ningún lugar aparente.

Esta vez, te presentamos cinco videos de personas que se enfrentaron a lo paranormal causaron escalofríos a más de uno.

5. Una internauta bajo el nombre de Vanillabear manifestó que se ponía algo nerviosa cada vez que visitaba la casa de sus padres, según ella sucedían cosas extrañas por lo un día decidió grabar.

Tras compartir un momento con su perro, a este se le ve algo inquieto y de repente la puerta que dirige hacia el sótano comienza a sonar como si alguien desesperadamente tratase de abrirla desde el interior . Entonces la mujer, mientras graba con su celular, se acerca y la abre rápidamente, pero para no encuentra a nadie.

4. La usuaria de TikTok Taylor Vázquez cuenta que estaba probando la aplicación ‘Randonautica’, la cual invita a los usuarios a visitar coordenadas con alta concentración cuántica, y apareció una ubicación a dos kilómetros de su casa y decidió ir.

Las coordenadas la llevaron hasta un viejo arrollo en medio de la nada, allí se encontró con múltiples dibujos escalofriantes y con, lo que parece ser, un payaso sosteniendo la cabeza de una niña y un muñeco de nieve llorando sangre. Al juntar el mensaje escrito en varios dibujos se armaba la frase ‘juega conmigo’.

Como si fuera poco, Taylor en un momento dice: “Ok, creo que me tengo que ir” y a lo lejos se escucha la voz de una niña que pregunta “¿por qué?” .

3. Continuamos con otro extraño fenómeno paranormal que fue publicado por el usuario escoseason95. Tal como explica en la descripción de video, este se encontraba en casa únicamente con su perro, sin ventanas abiertas o algún factor externo que ocasionara lo que quedó grabado después.

Él jugaba con su perro en la cama mientras grababa, de repente la puerta, sin que nadie la tocara se comenzó a mover y un segundo después esta se cerró rápidamente, lo extraño es la fuerza con la que lo hizo, ya que fue como si alguien la hubiera empujado.

El golpe de la puerta sonó tan fuerte que de inmediato el animal reaccionó asustado y se quitó de las manos de su dueño como presintiendo que algo pasaba, este mismo usuario explicó que el aire acondicionado estaba encendido pero que nunca habían pasado esa clase de sucesos y que tampoco volvieron a ocurrir.

2. Keify Golenger comenzó a vivir extrañas situaciones en su casa mientras dormía, por lo que sus padres decidieron instalar una cámara de seguridad en su habitación para ver qué estaba sucediendo, sin embargo, esto dejó al descubierto algo verdaderamente perturbador.

Mientras que la joven dormía, un fuerte ruido que provenía del armario la despertó. Se trataba de una pelota que sin ninguna explicación caía desde la oscuridad. Aunque estaba un poco confundida se levantó, encendió la luz y fue a inspeccionar, pero no encontró nada dentro.

1. Ozz, un explorador francés del canal ‘project activity’, viaja a lugares presuntamente embrujados para documentarlo. Él visitaba una casa con fuerte actividad paranormal , ya que la dueña de esta le indicó que allí fallecieron sus abuelos y en las noches se despertaba tras sentir que alguien le tocaba el rostro, así fue durante algunas noches hasta que en una ocasión la cama se sacudió fuertemente y la lanzó al suelo.

Por esto Ozz decidió investigar, puso un trozo de papel dentro de una caja y utilizó el aparato theremín (instrumento que suena al sentir las vibraciones por cercanía de quien lo interpreta).

Luego de un momento algo muy extraño sucedió, sin explicación el papel se movió y no solo eso, el theremín comenzó a sonar de manera estrepitosa sin que nadie lo tocara . Algo asustado este explorador continuó con la guardia y lo que sea que haya hecho sonar el instrumento le tenía más cosas guardadas, pues cuando caminaba por un pasillo se escuchó un susurro y, de repente, la puerta detrás de él lo golpea fuertemente en la espalda . Y ahí no acabaron las cosas, pues aunque él no lo pudo ver, en las cámaras quedó registrado como una sombre lo empujaba más adelante.

Tras notar la agresividad de la entidad que se encontraba en esa casa, el temerario explorador decidió retirarse definitivamente de allí para nunca más volver.