¿Colegio o ring de boxeo? Profesora y estudiante se fueron a los PUÑOS en pleno salón

Un salón de clases se convirtió en un verdadero ring de boxeo por cuenta de una pelea a puños entre la profesora y uno de los estudiantes.

El hecho ocurrió en la escuela secundaria Iroquois, de Lousville, en Estados Unidos, cuando, según la versión del estudiante Kamron Jennings, la profesora le pidió que guardara su teléfono celular pues la estaba molestando.

Publicidad

“Ella me dijo, guarda tu celular y yo le respondí que mi celular no estaba molestando a nadie y entonces ella me respondió que la molestaba a ella”, dijo el joven de 14 años.

Te puede interesar: El Mindo preguntó a La Liendra con quién le montaría CACHOS a su novia y provocó pelea.

En seguida inició un cruce de insultos entre el estudiante y la profesora que, incluso, según Jennings, llegó al punto en el que su profesora lo amenazó con lanzarlo por una ventana.

Finalmente, el estudiante empujó a la profesora, quien reaccionó violentamente e inició la pelea a puños en medio de los gritos y la mirada atónita de los demás alumnos.

Publicidad

Este es el video de la pelea: