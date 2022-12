Critican a ‘Epa Colombia’ por la nueva PROFESIÓN a la que se quiere dedicar

‘Epa Colombia’ volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez por un video en el que reveló a lo que se quiere dedicar en su vida.

La joven confesó en su grabación que, aunque ya obtuvo muchas cosas como: convertirse en DJ, operarse zonas de su cuerpo, montar su propio negocio y hasta ser famosa, aseguró que hay algo que aún le falta y es estudiar.

Publicidad

“Quiero entrar a una universidad, quiero estudiar Licenciatura en Educación Física, me siento capacitada para estudiar, aunque no sé si me reconozcan y me hagan el oso”, son algunas de las palabras de Daneidy.

Publicidad

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la youtuber, quienes no esperaban que ella quisiera continuar estudiando y menos convertirse en maestra.

Aunque el hecho lo dio a conocer por historias en Instagram, en sus publicaciones le hicieron saber su descontento con comentarios como: “¿estás loca?”, “esta ya es la cereza del helado”.