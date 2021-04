De no creer: mujer fingió su muerte para ver cómo sería su funeral y una multitud fue a despedirla

Una mujer de República Dominicana , identificada como Mayra Alonso, se maquilló, se vistió y se metió dentro de un ataúd para que sus familiares le dieran el último adiós aún viva, según ella, para saber cómo sería su funeral y probar cuál sería la reacción de sus allegados después de su muerte. Tras la publicación del video en YouTube , se hizo viral de inmediato y allí cientos de internautas la criticaron, pues consideran que con eso no se juega, de acuerdo con el noticiero Al Rojo Vivo.

Debido a la pandemia y la cantidad de personas que mueren cada día, Mayra se vio agobiada al pensar cómo sería su funeral si muriese pronto, por lo que decidió hacer una recreación en vida y descubrirlo.

En el video se puede ver a la mujer, acostada dentro de un ataúd con un sacerdote como invitado, corona y hasta con algodón en la nariz. Además, junto a sus familiares, amigos y allegados, quienes la despidieron entre lágrimas y risas.

Tras una hora dentro del cajón, la mujer se levantó y agradeció a todos los presentes, pues según ella cumplió su sueño.

“Me siento feliz porque estoy compartiéndolo con toda mi gente, porque este era mi mayor deseo”, dijo.

Asimismo, agregó: “Si yo muero mañana, no quiero que me hagan nada porque yo me lo estoy haciendo en vivo”.

Definitivamente, la mayoría de las personas han pensado qué pasará después de que partan de este mundo, cómo reaccionarían sus familiares y amigos y si la vida de alguien más se va a ver afectada o no por la partida, además de cuestionarse cuánta importancia tuvo su vida. Sin embargo, hay quienes creen que la mujer fue demasiado lejos para saberlo y consideran que el encierro y la pandemia la tiene trastornada.

“No cabe duda que el encierro está volviendo loca a mucha gente”, dijo un internauta.

Asimismo, otras personas se enojaron con la mujer, pues hay muchos que de verdad murieron a causa del COVID y lastimosamente ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse. No obstante, hubo quienes la felicitaron, porque al final de cuentas, pudo cumplir su sueño.

“Con esas cosas no se juega. Hay tanta gente que ha perdido seres queridos por culpa de COVID-19”, agregó un usuario.